Reanudan la búsqueda del desaparecido tras las lluvias en Alhaurín el Grande

La búsqueda del hombre desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal ha sido reanudada este lunes.

Desaparición

Fue este domingo cuando se informó de la desaparición de dos hombres en esta localidad, de 53 y 54 años, tras ser arrastrada la furgoneta en la que viajaban por las fuertes lluvias y finalmente volcar en el río Fahala.

Sobre las 17:00 se localizó sin vida a uno de ellos, pero aún no hay rastro del segundo, por lo que esta mañana, a partir de las 09.00 horas, se ha reanudado su búsqueda. tras ser arrastrada por un río la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande, en plena jornada marcada por las intensas lluvias que han afectando a la provincia .

Operativo

El operativo de esta jornada, según ha informado la Guardia Civil, está compuesto por unas 150 personas --de los que medio centenar son agentes de la Guardia Civil--, distribuidas en ocho grupos de trabajo. La zona en la que se centra la búsqueda es por el río hasta la desembocadura.

Por otro lado, fuentes municipales han incidido en que el operativo continúan este lunes trabajando de forma coordinada y "cuenta con nuevos efectivos y servicios, lo que permitirá intensificar las labores de búsqueda en la zona".

Cabe recordar que durante este pasado domingo se desplegó un operativo de búsqueda tras confirmarse la desaparición de los dos hombres, que según informaron desde la Subdelegación del Gobierno, estaba compuesto de patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

De igual modo, en la zona también están los efectivos de emergencia y entre ellos 112 con Protección Civil y GREA, así como la Policía Local, voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, que rastrean también la zona del río Fahala.