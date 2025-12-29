Las reservas de última hora caen en Málaga por culpa de la lluvia y el frío

La provincia de Málaga va de récord en récord en materia turística. Suben de un año para otro los viajeros, las estancias, los pasajeros en el aeropuerto, la afluencia de visitantes a los municipios del interior. No obstante, a principios de este año, las principales patronales alertaban de una posible recesión, en función de la importante bajada del turismo nacional. Esa tendencia se confirmó durante el verano, pero el crecimiento del número de visitantes internacionales, que han llegado sobre todo por el aeropuerto de Málaga, compensó esos registros. De cara a este diciembre, las previsiones apuntaban a más movimiento turístico que hace un año sólo si se confirmaban las reservas de última hora. Sin embargo, las lluvias y el frío de estas primeras fechas vacacionales ya están rebajando esa posibilidad.

Los portavoces de las patronales Aehcos y Mahos coinciden en destacar esa tendencia, aunque no se atreven a hacer balance sin que acabe el mes de diciembre. Menos cautos son quienes están al frente de las agencias de viaje o de los vehículos con conductor que llevan y traen a los turistas entre las terminales aéreas o ferroviarias en la provincia.

El turismo nacional se ha desplomado estas fechas, a excepción de esos visitantes interiores de la comunidad autónoma, que en muchos casos no pernoctan porque en el día son capaces de volver a sus ciudades de origen. Así no se podrán compensar, por mucho que crezca el turismo internacional estas vacaciones, lo que representan los visitantes españoles en unas fechas tan especiales para la restauración o el comercio.

Nuevos frentes lluviosos

La meteorología ha sido especialmente adversa este fin de semana. El temporal de lluvias y viento ha afectado estos últimos días a toda la provincia, con especial incidencia en la franja litoral y en la comarca del Valle del Guadalhorce, con daños materiales y una persona fallecida y otra desaparecida.

La Agencia Estatal de Meteorología no baraja un escenario diferente para las próximas jornadas, si bien aún es pronto para conocer cómo arrancará el año en la provincia, aunque pueden volver las lluvias a final de la semana.

Este diciembre puede ser determinante para cerrar al alza un 2025 que va camino de récord. No sólo para la provincia de Málaga, sino también Andalucía podría romper registros inéditos. Por ejemplo, según los datos facilitados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad autónoma ha sumado de enero a noviembre 54,45 millones de pernoctaciones hoteleras, de 19 millones de viajeros.

Las pernoctaciones suponen 362.000 más que en el mismo periodo de 2024. De esta manera, Andalucía se dirige a un nuevo máximo histórico por encima del que se elevó a casi 56,7 millones en el conjunto de todo el pasado año, incluido diciembre.