Navidad
Los Reyes Magos llegarán a Málaga en avión privado y repartirán cientos de juguetes
Sus Majestades de Oriente aterrizarán en el Museo Aeronáutico de la capital, donde regalarán cientos de peluches y pelotas
Los Reyes Magos ya no llegarán este año en camello. El próximo 5 de enero, a las 11:00 horas, sus Majestades de Oriente harán su entrada en Málaga a bordo de un jet privado.
Se trata de un evento único que se celebrará en el Museo Aeronáutico de Málaga, en colaboración con Aena y la compañía malagueña iJet Aviation.
Durante el acto, los Reyes Magos lanzarán cientos de peluches y pelotas al público asistente, reforzando el carácter festivo y solidario del evento.
La llegada del jet contará además con un escoltado especial por parte de los bomberos del aeropuerto: "Es una iniciativa pionera en España y, probablemente, en Europa, ya que es uno de los pocos actos en los que los Reyes Magos aterrizan en aviones privados, convirtiendo su llegada en un auténtico espectáculo aéreo y visual", dicen desde la organización.
Asistencia
La organización espera, como en ediciones anteriores, la asistencia de miles de personas, especialmente familias y niños, que podrán disfrutar de una experiencia diferente y muy llamativa.
La asistencia es totalmente libre y gratuita, el acceso es mediante el Museo Aeronáutico.
Este evento, organizado por una empresa malagueña, destaca por su carácter singular y especial, así como por su alto impacto mediático, consolidándose como una de las citas más originales de la víspera de Reyes en la provincia de Málaga.
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España