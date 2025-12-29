Los Reyes Magos llegarán a Málaga en avión privado y repartirán cientos de juguetes

Los Reyes Magos ya no llegarán este año en camello. El próximo 5 de enero, a las 11:00 horas, sus Majestades de Oriente harán su entrada en Málaga a bordo de un jet privado.

Se trata de un evento único que se celebrará en el Museo Aeronáutico de Málaga, en colaboración con Aena y la compañía malagueña iJet Aviation.

Durante el acto, los Reyes Magos lanzarán cientos de peluches y pelotas al público asistente, reforzando el carácter festivo y solidario del evento.

La llegada del jet contará además con un escoltado especial por parte de los bomberos del aeropuerto: "Es una iniciativa pionera en España y, probablemente, en Europa, ya que es uno de los pocos actos en los que los Reyes Magos aterrizan en aviones privados, convirtiendo su llegada en un auténtico espectáculo aéreo y visual", dicen desde la organización.

Asistencia

La organización espera, como en ediciones anteriores, la asistencia de miles de personas, especialmente familias y niños, que podrán disfrutar de una experiencia diferente y muy llamativa.

La asistencia es totalmente libre y gratuita, el acceso es mediante el Museo Aeronáutico.

Este evento, organizado por una empresa malagueña, destaca por su carácter singular y especial, así como por su alto impacto mediático, consolidándose como una de las citas más originales de la víspera de Reyes en la provincia de Málaga.