Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DesaparecidosPensiónReservasUnicajaRutaEmbalsesAplicación SASRayo
instagramlinkedin

Navidad

Los Reyes Magos llegarán a Málaga en avión privado y repartirán cientos de juguetes

Sus Majestades de Oriente aterrizarán en el Museo Aeronáutico de la capital, donde regalarán cientos de peluches y pelotas

Los Reyes Magos este año llegarán en avión.

Los Reyes Magos este año llegarán en avión. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Los Reyes Magos ya no llegarán este año en camello. El próximo 5 de enero, a las 11:00 horas, sus Majestades de Oriente harán su entrada en Málaga a bordo de un jet privado.

Se trata de un evento único que se celebrará en el Museo Aeronáutico de Málaga, en colaboración con Aena y la compañía malagueña iJet Aviation.

Durante el acto, los Reyes Magos lanzarán cientos de peluches y pelotas al público asistente, reforzando el carácter festivo y solidario del evento.

La llegada del jet contará además con un escoltado especial por parte de los bomberos del aeropuerto: "Es una iniciativa pionera en España y, probablemente, en Europa, ya que es uno de los pocos actos en los que los Reyes Magos aterrizan en aviones privados, convirtiendo su llegada en un auténtico espectáculo aéreo y visual", dicen desde la organización.

Asistencia

La organización espera, como en ediciones anteriores, la asistencia de miles de personas, especialmente familias y niños, que podrán disfrutar de una experiencia diferente y muy llamativa.

La asistencia es totalmente libre y gratuita, el acceso es mediante el Museo Aeronáutico. 

Noticias relacionadas y más

Este evento, organizado por una empresa malagueña, destaca por su carácter singular y especial, así como por su alto impacto mediático, consolidándose como una de las citas más originales de la víspera de Reyes en la provincia de Málaga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
  2. Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
  3. El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
  4. Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
  5. Lotería de Navidad 2025 en Málaga I Todo preparado para el inicio del sorteo
  6. Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
  7. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  8. Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España

El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026

El metro de Málaga al Civil tendrá en obras de forma simultánea sus tres tramos durante 2026

Málaga estrena nueva ordenanza de licencias urbanísticas: simplifica los trámites para llevar a cabo obras menores

Málaga estrena nueva ordenanza de licencias urbanísticas: simplifica los trámites para llevar a cabo obras menores

Los Reyes Magos llegarán a Málaga en avión privado y repartirán cientos de juguetes

Los Reyes Magos llegarán a Málaga en avión privado y repartirán cientos de juguetes

El Infoca continúa con las tareas de limpieza tras las inundaciones en Cártama

El Infoca continúa con las tareas de limpieza tras las inundaciones en Cártama

Reanudan la búsqueda del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande

La Diócesis de Málaga brindará ayuda "en lo que sea necesario" a los afectados por las lluvias

La Diócesis de Málaga brindará ayuda "en lo que sea necesario" a los afectados por las lluvias

Málaga recibe el año nuevo: música en directo, espectáculo multimedia y las campanadas en la Constitución

Málaga recibe el año nuevo: música en directo, espectáculo multimedia y las campanadas en la Constitución

La ruta 'perdida' de Málaga que parece sacada de un cuento: con enormes estatuas de leña y perfecta para hacer en familia

La ruta 'perdida' de Málaga que parece sacada de un cuento: con enormes estatuas de leña y perfecta para hacer en familia
Tracking Pixel Contents