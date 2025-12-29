Los roscones de Reyes más 'petados' de Málaga: e elegir entre los tradicionales de nata a sabores como Ferrero o pistacho

Si un dulce se ha convertido en el principal emblema de la Navidad y, sobre todo, de la noche de Reyes es el roscón que, tanto con su tradicional relleno de nata o trufa, como con sus opciones más innovadoras como Nutella o Ferrero consiguen conquistar a toda la ciudadanía con su esponjosidad y sabor.

Unos dulces que también se pueden degustar durante estas fiestas en un nuevo negocio de Málaga que aterrizó en la capital el pasado mes de septiembre y que ofrece los roscones más 'petados' del territorio.

Dónde comprar los roscones de Reyes más famosos de Málaga

Este establecimiento que cuenta tanto con un local en el barrio malagueño de Huelin como un puesto en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés es Seixis, un negocio que, a pesar de su reciente apertura, se ha posicionado como uno de los más visitados y admirados de la ciudad gracias a sus ya famosas tartas de queso.

Ahora, durante la Navidad, han ampliado su oferta con sus roscones de Reyes, los "más virales" de Málaga, que se pueden disfrutar por un precio de 29,90 euros, siempre bajo encargo.

Estos roscones están disponibles tanto para pedidos online como en su tienda de la calle Antonio Soler 2 de Huelin y el Mercado Navideño de El Corte Inglés.

Sabores de los roscones de Reyes de Seixis

Para ello, los clientes pueden escoger entre sus cuatro sabores, como el tradicional de nata de queso con almendra y azúcar, o el de Kinder.

A estos se suman el de pistacho con cobertura de chocolate blanco y relleno de pistacho y tarta de queso; y el de Ferrero, con cobertura de oro.

Los roscones de Reyes más "petados" de Málaga

"Son cremosos, suaves y muy gochos", señalan desde el propio negocio sobre estas creaciones culinarias que llegan "súperpetadas" de relleno e ingredientes.

Pero los roscones no son los únicos productos que ofrecen durante estas Navidades, sino que los usuarios también pueden disfrutar de sus panettones a 6,90 euros en su versión individual, así como a 19,90 euros el grande, también bajo encargo.

Estos panettones se pueden degustar en distintos sabores, como Kinder, Kinder blanco, Happy Hippo y pistacho.

Galletas navideñas en esta pastelería de Málaga

Además, Seixis también dispone de una amplia variedad de galletas rellenas por 4,50 euros, con sabores como Ferrero, Raffaello, Snickers, pistacho y chocolate Dubai.

Pero si un producto destaca sobre los demás son sus tartas de queso, caracterizadas por su cremosidad y su "punto de cocción justo", que busca realzar su sabor natural sobre su base de galleta artesana.

Las tartas de queso más "cremosas" de Málaga

A su tradicional tarta de queso se unen sabores tan emblemáticos y destacados como el Pistacho de Bronte, Creème Lotus, Kinder, Raffaello, Caramelo Salado, Loca y Donuts.

Además, para esta campaña navideña, han sacado dos sabores de edición limitada: de turrón blando y de Suchard, que se podrá degustar durante las fiestas.

Todas estas especialidades se pueden disfrutar a un precio de 4 euros la porción, 6,95 euros la individual, 13,95 euros la mediana y 32 euros la familiar.

Precios de las tartas de queso de Seixis

Un precio que aumenta en el caso de la tarta de queso de Pistacho de Bronte, que se puede adquirir por 5 euros la porción, 7,95 euros la individual, 14,95 euros la mediana y 38 euros la familiar.

Sus creaciones se pueden adquirir en el Mercado de Navidad de El Corte Inglés hasta el 5 de enero de 12.00 a 23.00 horas, y en la tienda de la calle Antonio Soler de lunes a jueves de 12.00 a 20.00 horas, y de viernes a domingo de 13.00 a 21.00 horas.