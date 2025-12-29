La ruta 'perdida' de Málaga que parece sacada de un cuento: con enormes estatuas de leña y perfecta para hacer en familia

Son pocos los malagueños que no han visitado u oído hablar del Bosque Encantado de Parauta y de las esculturas que se pueden encontrar en su recorrido. Pero lo que no tantos saben es que existe otra ruta 'perdida' en la Serranía de Ronda repleta de esculturas de animales creadas por el mismo autor del Bosque Encantado a base de leña de castaño.

Este enclave perfecto para visitar en familia debido a su escasa dificultad es la Senda Perdida de Cartajima, una ruta localizada en pleno corazón del Valle del Genal que cuenta con las mejores panorámicas del Bosque de Cobre, en el que se localiza.

De dónde parte la Senda Perdida de Cartajima

Una ruta fácil de realizar y con un escaso desnivel de apenas 70 metros que parte del propio casco urbano de Cartajima y que, además de permitir a sus visitantes disfrutar del entorno privilegiado de este bosque de castaños, les ofrece este sendero artístico de esculturas orgánicas creadas con madera.

Una ruta paisajística de apenas un kilómetro de longitud que ha sido creado por el escultor local Diego Guerrero, autor también del Bosque Encantado de Parauta.

Esculturas a base de leña de castaños

Fue este artista de Parauta el escogido por el municipio de Cartajima para realzar la belleza del municipio y su paisaje natural con estas esculturas de gran tamaño a partir de la reutilización de leña de castaños.

A través de estos restos de madera, este artista que tiene su taller de esculturas de olivo, castaño y piedra en Parauta ha plasmado su visión de la naturaleza a través de estas majestuosas obras.

Águilas, ciervos y caballos en esta Senda Perdida de Cartajima

En ellas, Guerrero ha llenado este camino de todo tipo de esculturas de los principales animales que se encuentran o se encontraban en la zona, como águilas, búhos, ciervos, zorros, cabras montesas o caballos.

Unas esculturas que ha creado el propio artista malagueño a mano en su taller de la Serranía de Ronda y que sorprende a los visitantes con su realismo y gran tamaño, ya que pueden superar en ocasiones los tres metros de altura.

Una Senda Perdida que ha logrado conquistar con su mezcla de arte y naturaleza a todos los visitantes y dar a los posibles turistas una razón más para explorar este hermoso rincón del Valle del Genal.