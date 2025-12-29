Salado tacha de "inadmisible" las colas de viajeros en el aeropuerto de Málaga y exige soluciones al Gobierno

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha hecho referencia a las largas esperas que se están produciendo en el aeropuerto y ha tachado la situación que "se está viviendo en plenas vacaciones de Navidad en el aeropuerto de Málaga es inadmisible".

Salado ha recordado que "un tercio de los más de 25 millones de turistas que llegan a nuestro aeropuerto tienen pasar estos controles y se encuentran con una acuciante falta de agentes de policía y máquinas fuera de servicio.

El presidente ha especificado que durante el año 2024, por el aeropuerto de Málaga pasaron 7.947.720 viajeros que tienen que pasar estos controles del total de 24.924.219, es decir, un 31,8%.

Sistema de control de pasaportes

"Málaga y la Costa del Sol vuelven a ser víctima de la desorganización, improvisación y la falta de inversión del Gobierno, que es responsable del caos que se está viviendo como consecuencia de la transición al nuevo sistema europeo de control de pasaportes", ha advertido.

Para Salado, "los ministros Marlaska y Puente son los responsables de las largas esperas que sufren los viajeros que pasan por el aeropuerto de Málaga. Los policías nacionales están desbordados, necesitan que se refuerce el servicio, y Aena debe exigir al Ministerio del Interior que ponga remedio a esta situación".

Amenaza al turismo

"Esta falta de previsión y de eficacia por parte del Gobierno supone una nueva afrenta a Málaga y la Costa del Sol y una amenaza al turismo, que es nuestra principal industria", ha apostillado.

De igual modo, ha incidido en que "incluso los empresarios turísticos se han ofrecido a ayudar en la medida de sus posibilidades, ofreciendo información a los turistas, pero ni siquiera han atendido su propuesta".

"Málaga y la Costa del Sol no merecen este maltrato, que en estas fiestas navideñas se hace especialmente duro. El Gobierno tiene que dar solución a estas largas colas hoy mismo, porque cada día que pasa es un duro golpe a la imagen de nuestro destino y de nuestro país", ha agregado.