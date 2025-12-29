Lo que no sucederá el próximo 2026

Lo que sucedió en 2025 es historia; lo que va a ocurrir en los próximos doce meses no lo saben ni los avispados individuos que presumen de adivinar lo que va a suceder, incluyendo los personajes y personajillos que deambulan en los antiguos saraos o fiestas de Marbella, Madrid, Palma de Mallorca y otros puntos –muy pocos– donde hacerse visibles y fotografiados.

El autor de estas líneas sobre lo que ‘no va a ocurrir’ en 2026 ni tiene unas gafas estrafalarias, ni usa una túnica bordada con extraños alamares para llamar la atención, ni se cubre con un sombrero de copa, ni precisa de una bola de cristal para saber lo que no va a pasar.

Me gustaría no acertar ni en un solo caso de lo que presumo va a acontecer entre enero y diciembre:

La vivienda, un problema en Málaga / L. O.

No bajarán los precios de los alquileres de los pisos de 250 metros cuadrados ni el de los cuchitriles salidos de antiguos comercios cerrados.

No se llegará a un acuerdo para dejar para siempre las mil ideas sobre el río Guadalmedina. Desde la primera riada conocida y documentada que se remonta al 13 de enero de 1561 (en el siglo XVI), y con catástrofes y riadas que asolaron Málaga, famosa la de 1907 (el año de La Riá), han pasado 465 años. Unos pocos más no cambiarán el panorama.

No se resolverá la situación del Málaga CF. De momento, prórroga de la anómala situación anual. El 51% de las acciones pertenece al jeque catarí Abdullah ben Nasser Al Thani, y el 49% restante a la empresa hotelera Blue Bay. ¿Y los pequeños accionistas? Algunas acciones tendrán que contar. Lo que sí es seguro es que en 2026 el Málaga no llegará a las semifinales de la Copa de Rey.

Otro futbolero: el Oviedo no se proclamará campeón de LaLiga, o sea, la Primera División de toda la vida.

Patio de la antigua prisión cárcel provincial de Málaga / A.V.

No habrá acuerdo, y por lo tanto seguirá como está desde su clausura, sobre el destino de la antigua cárcel de Málaga. La oposición se lo recordará de vez en cuando al alcalde.

No se llevará a cabo ninguno de los proyectos para el futuro del Convento de La Trinidad. No hay prisa. Otro tema que le permitirá a la oposición proponerle al alcalde nuevos destinos.

En el caso de que participe el seleccionado (o ella) para representar a España en Eurovisión, no ganará el certamen. El 21 o 22 puesto es lo máximo que nuestro representante obtendrá. El único voto que consiga España nos lo dará Eslovenia o Chipre.

Francisco de la Torre, que participará en la Travesía del Puerto como acostumbra cada año como prólogo de la Feria de Málaga, no aclarará si se presentará a la reelección en los comicios de 2027. De momento se encuentra en forma. Lo pensará.

Obras del metro en Málaga / Álex Zea

El Metro no llegará todavía adonde tiene que llegar, pero el tráfico de la zona afectada seguirá siendo caótico.

No se obligará a los colegios públicos y privados de enseñanza primaria al uso de la antigua Cartilla de Urbanidad, donde se enseñaba el comportamiento social, la cortesía y los buenos modales a los niños y las niñas.

Antes –hace muchos años– era obligatorio su uso. Así salen hoy tan ‘educaditos’ algunos rorros…y rorras.

No se convocará una huelga de ‘piernas caídas’ por los futbolistas de los equipos ricachones en demanda de un descanso en el mes de agosto. Todos los profesionales de carreras y oficios gozan de vacaciones; los futbolistas, a jugar donde sea para hacer caja.

Ningún español será galardonado este año con el Premio Nobel.

Un joven de 16 o 17 años que despunte en un equipo de fútbol de las categorías inferiores en Cataluña no fichará por el Barça porque no habla catalán.

Torre del Puerto, sí; Torre del Puerto, no. Este año, no; en 2027, quién sabe. Ahora, en lugar de 116 metros, 144, y lo que caiga de propina. David Chipperfield, el laureado arquitecto inglés, prevé también jardincitos y arbolitos para el entorno.

Lo mejor sería que él y el grupo catarí cojan los bártulos (palustre, llana, nivel…) y busquen otro emplazamiento lejitos del Puerto de Málaga y de nuestra Farola. La torre de los conflictos no pega en el lugar elegido ni con cola de carpintero.

Un helicóptero actúa en Torremuelle, Benalmádena, por un incendio el pasado septiembre. | EFE

No serán encarcelados los doscientos o trescientos pirómanos convictos y no sé si confesos que causaron incendios forestales el año pasado. Lo aconsejable es que, entre junio y agosto, ambos incluidos, de este año sean encerrados para evitar que recaigan en su afición.

Bien encerraditos y en salas preparadas, deberían ser condenados a contemplar las imágenes catastróficas de los incendios que provocaron. Alguien dirá que esa idea va contra los Derechos Humanos; los que lo han perdido todo, incluso el pueblo donde nacieron y vivieron, no tienen esos derechos. Y ahora, en Cantabria, en medio de las lluvias, un individuo –carne de cárcel de por vida– se dedicó a lo suyo, a quemar un bosque.

Ningún matrimonio o pareja de hecho en Málaga, después de leer lo que cuesta mandar un niño a un colegio, tendrá un tercer hijo. Los que tienen dos descendientes son familia numerosa, acreedores a ayudas estatales.

No lloverá a gusto de todos; a algunos les parecerá poco y a otros mucho: empate. La especialidad del Málaga CF.

Cartel que anuncia el auditorio de Málaga en la plataforma de San Andrés del puerto / L. O.

No se pondrá la primera piedra del Auditorio para el que Málaga reclama ayuda estatal.

No se procederá a un estudio en profundidad –una frase muy repetida por los políticos– que aclare a quién o quiénes favorecen los incendios y quiénes pagan a los pirómanos para que prendan fuego en distintos puntos de un monte. Leña al mono.

No se prohibirán, bajo multas, barbacoas en espacios públicos ni en verano, otoño y el resto de las estaciones. Cada español es libre de hacer lo que le venga en gana. Asegura nuevos fuegos.

No prosperará la reforma que plantea don Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, encaminada a expulsar a los okupas en un plazo entre 24 y 72 horas. La propuesta la hizo a lo largo de 2025. Hasta ahora, silencio.

No sobrarán viviendas de protección oficial de las anunciadas por el Gobierno, las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y entidades financieras porque no se construirán en 2026. Quizá las primeras se terminen a finales de 2027. Una casa no se hace como un huevo frito; necesita años.

El aeropuerto de Málaga seguirá creciendo / Álex Zea

El aeropuerto de Málaga seguirá creciendo, pero el acceso norte seguirá en estudio y por tanto no se construirá.

No se decidirá el nuevo emplazamiento para un futuro estadio de La Rosaleda. Tal y como va el Málaga CF, si no se remedia su situación, el viejo estadio remozado ocho veces a lo largo de su historia se quedará grande. El campo de la barriada de La Mosca es suficiente porque la afición se cansará de tanto empate en casa y derrotas en las salidas.

En el utópico caso de que se discutiera en el Parlamento sobre los colores de la bandera española, no habrá acuerdo. Si uno de los partidos mayoritarios defendiera que son dos franjas rojas horizontales y una central de doble tamaño de color amarillo, el representante del otro partido lo cortaría, «amarillo no, gualda». Y empezaría el debate de amarillo y gualda.

A las doce de la noche, la presidenta del Parlamento cortaría la sesión hasta la semana siguiente. Las diferencias de criterio son abismales. No hay acuerdo. La bandera española no es roja y amarilla sino roja y gualda. Un neutral recordará a los discutidores que fue el rey Carlos III el que en 1785 adoptó el uso de la bandera con la franja de en medio de color ¡amarillo dorado!

Como he adelantado, me equivocaré en muchos casos. El gordo de Navidad no me tocará. Será repartido en un pueblo de Palencia o Guadalajara y los agraciados lo festejarán a la puerta de la administración que lo vendió bebiendo champán francés o cava catalán. El gordo terminará en 7. Pero yo soy fiel al 5.