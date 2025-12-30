Los autobuses de Málaga mantendrán los descuentos en 2026: estos serán los precios

Ya es oficial una de las confirmaciones de las que estaba pendiente el transporte público malagueño. Los autobuses de Málaga mantendrán los descuentos en 2026. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), seguirá teniendo vigentes -desde este jueves, 1 de enero de 2026- la reducción de los precios de todos los abonos y tarjetas, con descuentos situados entre el 40% y el 50%.

Esta medida se enmarca en las bonificaciones especiales establecidas para el transporte público sostenible por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De igual forma, la gratuidad de los autobuses urbanos para niños y niñas de hasta 14 años, inclusive, también estará vigente durante todo el próximo año. Los menores podrán acceder sin coste alguno a la tarjeta con la que pueden viajar en autobús, desde el pasado mes de julio, de forma gratuita.

Los precios

La tarjeta transbordo -es decir, la recarga de diez viajes con trasbordo gratis incluido- continuará con su precio de 0,50 euros por viaje, lo que supone un descuento del 40% con respecto a la tarifa de referencia. Incluso, si se tiene en cuenta el coste de un viaje con la tarifa ordinaria (1,40 euros), el descuento final se eleva hasta un valor del 65%. De esta manera, la tarjeta costaría 5 euros cuando su precio sin bonificación sería 8,40 euros.

Al mismo tiempo, la tarjeta mensual también conserva ese descuento del 40% y costará 23,95 euros al mes con viajes ilimitados. La rebaja asciende a 16 euros una vez que la tarifa sin bonificación sitúa su precio en 39,95 euros.

A su vez, el abono anual ofrecerá viajes ilimitados durante un año por un precio de 174 euros, en lugar de los 290 euros establecidos en la tarifa vigente.

Jóvenes y jubilados

Igualmente, una tarjeta tan demandada como la de los estudiantes y los jóvenes mantendrá su precio reducido de 13,50 euros al mes, con viajes ilimitados, tras aplicarse un descuento del 50% sobre la tarifa de referencia situada en 27 euros.

Otro colectivo que se beneficia de la rebaja es el de los jubilados. No obstante, la gran mayoría de las tarjetas de jubilados son gratuitas y solo los que tienen una mayor pensión realizan algún tipo de pago.

En estos últimos casos, los jubilados acogidos a la Tarjeta Oro 10 se beneficiarán de reducciones por valor de ese mismo 40%, y el precio se quedará en 5,95 euros al mes con viajes ilimitados, cuando sin bonificación supondría un desembolso de 9,95 euros.

Por otro lado, la Tarjeta Oro 27 podrá disfrutarse también con viajes ilimitados por 16,20 euros al mes, frente a los 27 euros que costaría sin reducciones.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga explicó en un comunicado que todos estos precios se han redondeado a la baja, de modo que el descuento en algunos casos llegará a ser ligeramente superior al 50%.

Prórroga de las bonificaciones

Todos estos detalles fueron anunciados por el Consistorio de la capital malagueña para explicar que, a partir de este 1 de enero, se prorrogarán las bonificaciones del transporte público municipal que han estado vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida se adscribe a las bonificaciones especiales para los títulos de transporte multiviaje del transporte colectivo (Real Decreto-Ley 17/2025), financiados entre el Gobierno y el Ayuntamiento.

De esta forma, el Consistorio, y de acuerdo a la citada norma, volverá a acogerse a dichas bonificaciones de forma voluntaria para elevar los descuentos durante todo el año 2026.

Durante el año pasado, las aportaciones municipales a esta medida ascendieron a un total de 5.480.545,03 euros (2.652.552,40 euros en el primer semestre y 2.827.992,63 euros en el segundo).