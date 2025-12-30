El bosque de Málaga perfecto para una escapada navideña: rutas para toda la familia y las mejores vistas

La naturaleza se ha convertido en uno de los tesoros más buscados por los malagueños y visitantes para disfrutar de un respiro de tranquilidad cerca de la ciudad durante estas fiestas navideñas. Para ello, existen enclaves como este bosque repleto de naturaleza, miradores y rutas aptas para toda la familia.

Se trata del Bosque El Juanar, situado en el término municipal de Ojén, a escasos kilómetros de la costa malagueña y en plena Sierra Blanca.

Un paraíso natural a 10 kilómetros de Marbella

Este enclave caracterizado por su amplia extensión de pinares, castaños y cerezos se presenta como uno de los espacios naturales más accesibles para todos aquellos ciudadanos que se encuentren en la Costa del Sol.

Así, este bosque que se localiza a menos de 10 kilómetros de Marbella ofrece a sus visitantes un remanso de paz en el que encontrar todo un universo cinegético con presencia mayoritaria de cabras montesas y corzos.

Rutas fáciles para toda la familia: red de senderos y miradores

Y para disfrutar de un entorno de ensueño, el Bosque de El Juanar cuenta con una extensa red de senderos de fácil acceso y realización que alcanzar los miradores más espectaculares, con vistas tanto a la montaña como al mar.

Entre estas rutas, destaca el sendero El Juanar-Puerto de Marbella, que permite al visitante alcanzar las cimas de la Cruz de Juanar y el Cerro Nicolás hasta llegar a uno de sus mayores emblemas: el Mirador del Corzo, que permite las mejores panorámicas de Ojén y la costa de Mijas.

Las mejores vistas de Málaga en esta ruta

Este enclave se encuentra a unos 881 metros de altitud, en lo alto del Cerro del Pechón, y en días claros incluso permite contemplar la costa de Marruecos.

Este sendero también ofrece durante su trayecto pintorescas formaciones areniscas situadas a lo largo del camino, así como otro de los mejores miradores de la zona, el del Macho Montés, que muestra Marbella en su totalidad gracias a su privilegiada ubicación, a 900 metros de altitud.

Qué ver durante el camino: sotobosque de helechos y huertas de Ojén

Además de permitir de nuevo unas vistas privilegiadas de la costa y la sierra, este mirador cuenta con una escultura de un macho montés como muestra de su importancia en la zona.

Durante todo el trayecto, los senderistas podrán encontrar enormes pinares, castaños y un sotobosque de helechos, además de poder disfrutar de Ojén y su entorno repleto de huertas y sierra.