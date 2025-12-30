Detenido en Marbella tras hacerse pasar por policía para intentar estafar a una mujer a la que robó el coche

Un hombre de 73 años ha sido detenido en la localidad malagueña de Marbella tras hacerse pasar por agente de la autoridad en Noruega para intentar estafar a una mujer a la que previamente, al parecer, había robado el coche.

Vehículo robado en un taller

Fue en 2023 cuando se denunció la sustracción de un automóvil en un taller, donde su propietaria lo había dejado para unas reparaciones mecánicas. La víctima le dejó las llaves al responsable de dicho establecimiento y al día siguiente el coche no estaba, a pesar de que el encargado afirmaba no saber las circunstancias de esta desaparición.

En julio de este año la víctima amplió su denuncia y manifestó que un hombre, que decía ser policía en Noruega, había contactado con ella mediante mensajes y correo electrónico para informarle de que su vehículo había sido recuperado en dicho país. Este afirmaba que el vehículo se encontraba "en muy mal estado" y le habría ofrecido una gran cantidad de dinero a cambio del mismo. El acusado llegó incluso a enviarle un contrato de compraventa para ser firmado, negándose en todo momento la afectada.

Placas falsas

Tras una investigación efectuada por los agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Marbella, se pudo identificar al titular de la línea telefónica y cuenta de correo electrónico utilizada por el supuesto agente extranjero

Con esto, se pudo determinar que el arrestado habría sustraído el automóvil, habiendo cambiado las placas por unas de su país natal, y para legalizar la documentación en tráfico pretendía engañar a su propietaria.

Igualmente, averiguaron que esta misma persona habría dado de alta un seguro para un automóvil con las mismas características técnicas que el sustraído.

Investigación

Finalmente, los investigadores comprobaron que el autor de los hechos era un residente de la localidad marbellí, de origen Noruego, que no tenía ningún vínculo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de su país.

Durante el desarrollo de la investigación, y momentos previos al arresto del investigado, agentes de la Policía Local de Marbella intervinieron un vehículo que se hallaba mal estacionado en el interior de la urbanización donde reside el ya arrestado, el cual se comprobó que portaba placas de matrícula noruegas a nombre del investigado que no correspondían con su número de bastidor. Igualmente verificaron que, el número del vehículo intervenido correspondía al denunciado como sustraído por la perjudicada.

Ante todos estos hechos, se procedió a la detención de este hombre de 73 años por los delitos de hurto de vehículo, falsedad documental y tentativa de estafa.