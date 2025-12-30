Cuatro detenidos por robar 200.000 euros viajando en autocaravana por la Costa del Sol

Cuatro miembros de un grupo criminal han sido detenidos en la localidad malagueña de Benalmádena por cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo mientras se desplazaban en una autocaravana por diferentes puntos de España. Los robos se cometían especialmente en la Costa del Sol, en los que sustrajeron cerca de 200.000 euros.

A los arrestados se les intervinieron 24.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y joyas ocultas en la autocaravana que empleaban para desplazarse desde la ciudad francesa de Niza, donde residían.

Investigación

La investigación comenzó en el mes de septiembre tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche (Alicante) en el que sustrajeron 8.800 euros, que los agentes atribuyeron a este grupo itinerante.

Los presuntos autores están implicados en otros diez delitos contra el patrimonio, entre ellos el robo en un furgón blindado en Ibiza, donde se hicieron con 60.000 euros en efectivo.

Ruta por Costa del Sol

Ninguno de los arrestados tenía residencia en España y empleaban la caravana para transitar desde Niza por todo el país, principalmente por la Costa del Sol, y así cometer los delitos en los que estaban especializados: el robo con fuerza y el hurto de caja fuerte y en el interior de vehículos.

El 'modus operandi' de los detenidos era desplazarse hasta zonas de alto poder adquisitivo y turístico y realizar labores de seguimiento y vigilancia previa a las víctimas, puesto que estaban muy coordinados y buscaban dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos.

Además, todos ellos contaban con multitud de documentos de identidad falsos. Uno de ellos tenía hasta 24 identidades distintas.

Las pesquisas han confirmado que están implicados en 25 hechos delictivos contra el patrimonio cometidos en localidades de Alicante, Málaga, Islas Baleares y la Comunidad de Madrid con un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

Los cuatro detenidos han ingresado en prisión.