Feligreses de la parroquia de Fátima en Málaga celebran un concierto de Navidad

Un grupo de feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Málaga capital, ha ofrecido un concierto con motivo de la solemnidad de la Sagrada Familia. El concierto, celebrado este domindo 28 de diciembre en el templo parroquial, se estructuró en torno a tres anuncios de la llegada del Mesías en la Sagrada Escritura, en un ambiente de oración y contemplación del Misterio de la Encarnación.

La introducción consistió en la narración de un fragmento de los Comentarios de San Agustín, obispo, sobre los salmos, de la que parte el título del Concierto, "Cantad con maestría y con júbilo", ambientada por un dúo de guitarra y flauta.

Como respuesta se cantó Esta Navidad 2025, melodía de "White Christmas", de Irving Berlin, 1888-1989, con letra adaptada para esta ocasión al sentido cristiano de la Navidad.

Seguidamente se estructuró el concierto en tres anuncios de la venida del Mesías en la Escritura, con pasajes de los libros del Génesis, Isaías y el Evangelio de San Lucas, acompañado de cantos, según recoge también la Diócesis de Málaga.

Un momento del concierto celebrado en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Málaga. / L. O.

Villancicos con la asamblea

Además se interpretó, con participación de toda la asamblea que asistió al concierto, el villancico "Cántico de Navidad", original Cantique de Noël, de Adolph Adam, 1803-1856; "Noche de Paz", con música de Franz X. Gruber, 1816; y "Hemos oído ángeles en lo alto", tradicional francés, cuya letra en inglés fue adaptada por James Chadwick en 1862.

Orquesta y coro

La orquesta estaba integrada por un total de nueve músicos, entre, piano (Ana), tuba David), percusión (Antonio), violines (Andrea y Auxiliadora), Guitarras eléctrica y acústica (Javier), Guitarra española (Juanjo), Flauta (Lucía), clarinete (Javier).

El coro estaba formado por doce cantores (Mercedes, Paqui, Susana, Irene (solista), Ana, Ana, Amparo, Juan José, Javier, Miguel (solista), Estéban y Gonzalo. Fueron narradores, Ana y Gonzalo y dirigido todo por Juan Ruiz. Todo el elenco estaba formado por miembros de las Comunidades Neocatecumenales de la parroquia.

La escenografía de este concierto de Navidad se reforzó con una proyección ambiental de auroras boreales sobre el presbiterio, en el lugar donde se ubica el Misterio del Nacimiento, presidido por la Virgen de Fátima.