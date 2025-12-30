El Gobierno destaca que en 2025 ha iniciado "la segunda gran transformación de infraestructuras en Málaga”

El epílogo de cada año también es un tiempo muy propicio para los balances. Y, al hacer este ejercicio, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, destacó que "en 2025 se ha iniciado la segunda gran transformación de infraestructuras” en la provincia.

Los "planes de inversión en el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol y el Puerto de Málaga" o "el inicio de la tramitación para construir el tren de la costa, ampliar la línea C1 de Cercanías y mejorar la autovía costasoleña A7" fueron ensalzados por Salas. "El 2025 ha sido el año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la que será la segunda gran modernización transformación en materia de infraestructuras en la provincia de Málaga tras la experimentada en la década del 2000 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Planes de inversiones

Javier Salas defendió que "en 2025 el Gobierno ha puesto sobre la mesa un plan de inversiones de 1.500 millones de euros para llevar al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol hasta los 36 millones de viajeros". "Y a esta iniciativa se suman el inicio de la tramitación para construir el tren de la costa entre Nerja y el Campo de Gibraltar, la ampliación y mejora tanto de la A7 oriental como la occidental, la duplicación de vía para mejorar la capacidad de la línea C1 de Cercanías y el plan de inversiones para el Puerto de Málaga hasta 2029, dotado con 133 millones de euros", afirmó.

El subdelegado del Gobierno apuntó que "paralelamente el Gobierno de España ha continuado ejecutando importantes inversiones en la mejora de la conexión de Alta Velocidad entre Antequera y Granada, con la licitación por 45,7 millones de euros de la duplicación de vía, y entre Málaga y Sevilla ejecutando el bypass de Almodóvar del Río con una inversión de 39 millones de euros".

Salas sacó a la palestra en este punto “el avance que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue ejecutando en la línea Algeciras-Bobadilla, crucial para el desarrollo de las comarcas de Antequera y Ronda". "Es una infraestructura en la que ya se ha movilizado el 90% de la inversión global que se sitúa en 472 millones de euros destacando el impulso definitivo que ha dado este Gobierno desde 2018 tras el abandono anterior”, puntualizó.

Asimismo, Salas afirmó que "durante el 2025 el Gobierno ha desplegado los mayores contratos de la historia para el mantenimiento y conservación de 285 kilómetros de carreteras en la provincia de Málaga, adjudicando el sector 1 por 19,5 millones de euros, mientras que el sector 2 está pendiente de su inminente adjudicación por valor de 24,7 millones de euros".

IMEC

El subdelegado del Gobierno puso el foco sobre la futura llegada del centro de referencia mundial de microchips IMEC a Málaga y sostuvo que es "un proyecto tecnológico de primer nivel". "El Gobierno de España es la administración que más financiación aporta para que sea una realidad, con un total de 500 millones de euros”, subrayó.

Medidas sociales

Javier Salas también destacó que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue tomando medidas para mejorar la vida y el poder adquisitivo de los malagueños y malagueñas”. “Lo ha hecho de manera muy clara con el apoyo a nuestros jubilados, alcanzando en 2025 la pensión media de jubilación los 1.379 euros, 366 euros más al mes que en 2018 y 348 euros más al mes en la actualidad que de haberse aplicado la subida prevista por el Gobierno anterior del 0,25%”, enfatizó el subdelegado del Gobierno.

En materia de Empleo, Salas indicó que "en 2025 la provincia de Málaga ha alcanzado en noviembre los 742.900 afiliados a la Seguridad Social, casi 140.000 afiliados más que en noviembre de 2018". A su vez, subrayó que “la reforma laboral del Gobierno ha supuesto mejor empleo y más seguridad para las familias, ya que antes de dicha reforma los contratos indefinidos en nuestra provincia suponían el 9% del total mientras que hoy suponen casi el 50% de los contratos”.

El subdelegado del Gobierno también resaltó que "durante el 2025 el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado los 145.000 usuarios acumulados desde su puesta en marcha en la provincia de Málaga y que en este año el Salario Mínimo Interprofesional ha alcanzado los 1.184 euros beneficiando a unos 80.000 malagueños y malagueñas".

Playas

Javier Salas añadió que “2025 ha estado marcado por un hito histórico, la adjudicación de las obras para ampliar y proteger la playa de los Baños del Carmen con una inversión de 5 millones de euros”.

El subdelegado del Gobierno recordó, a su vez, que “en 2025 el Gobierno ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental de dos actuaciones importantes para nuestro litoral: la protección de las playas centrales de Marbella y las playas de San Pedro que suman una inversión global de 16 millones de euros, cuyos proyectos se están adaptando a los documentos ambientales para licitar la ejecución de obras”.

"Además, en 2025 el Gobierno ha ejecutado el mayor contrato de la historia para el mantenimiento y mejora de todo el litoral de Málaga con una inversión de 2,1 millones de euros con fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España", señaló.

Biblioteca Pública

Respecto a las obras para convertir el antiguo convento de San Agustín en la sede de la Biblioteca Pública del Estado, Salas aseguró que “han experimentado un impulso importante durante 2025 siendo la actuación en materia de cultura más importante que se está ejecutando en la provincia de Málaga de la mano del Gobierno de España, con una inversión global de 19 millones de euros". "Es otra demanda histórica en Málaga que será realidad en 2026 gracias al compromiso del presidente Pedro Sánchez”, recalcó.