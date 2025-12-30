Málaga encabeza las solicitudes de marcas, patentes y diseños a nivel andaluz

Andalucía ha consolidado su tercera posición nacional en la presentación de patentes, marcas y diseños industriales ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con un total de 8.020 figuras presentadas entre las tres modalidades que suponen un peso superior al 14,6% en el cómputo nacional. Dentro de Andalucía, Málaga es la primera a nivel provincial con 2.121, seguida de Sevilla con 2.071.

"Proteger la propiedad industrial es clave para potenciar la innovación y asegurar una ventaja competitiva en el mercado", ha explicado este martes la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, que a través de Andalucía Trade ofrece un amplio catálogo de servicios para proteger las creaciones e invenciones mediante el registro de marcas, diseños industriales y patentes en colaboración con la OEPM.

Marcas

Las marcas son uno de los activos más importantes para el desarrollo de la actividad empresarial y constituyen uno de los medios más eficaces de canalización y fidelización de clientela.

"Resultan de gran importancia para las empresas y, en particular, para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se considera marca todo signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos o similares que pueden llegar a ofrecer las demás empresas competidoras", afirma la Consejería.

Andalucía es así la tercera comunidad autónoma que más marcas ha presentado en 2024 (solo por detrás de Madrid y Cataluña) alcanzando 7.310 solicitudes, lo que supone un 15% del total nacional y un incremento del 2,94% respecto al año anterior. Las provincias de Málaga, con 1.984 (27%) y Sevilla, con 1.852 (25%) concentran más de la mitad de las solicitudes, seguidas por Granada (879, 12%). Estas marcas se han registrado sobre todo en publicidad, educación, prendas de vestir y servicios de restauración.

En cuanto al tipo de solicitante, un 40% de las solicitudes están realizadas por empresas. De las no realizadas por empresas un 59% corresponde a particulares (40% hombres y 19% mujeres) y 1% a organismos públicos.

Patentes y modelos de utilidad

Las patentes y los modelos de utilidad reconocen el derecho exclusivo sobre una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Una patente protege invenciones más complejas, mientras que un modelo de utilidad protege mejoras técnicas más sencillas y específicas (de producto). Son, por ello, un claro reflejo de la iniciativa empresarial de un territorio, al proteger invenciones o productos únicos.

Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más patentes ha presentado en 2024, solo por detrás de Madrid y Comunidad Valenciana y por delante de Cataluña. Son 169 solicitudes, lo que supone un 15% del total nacional y un incremento del 2,42% respecto al año anterior.

En cuanto a actividad inventiva (ratio de registros por habitantes) Andalucía cuenta con 20 solicitudes de patente por millón de habitantes. Por provincias, Sevilla concentra más de un tercio de las solicitudes, con 54 solicitudes (32%), seguida por Málaga, con 27 (16%) y Cádiz, con 23 (14%).

En cuanto a los sectores, destacan la Biotecnología (16 patentes publicadas) y la tecnología médica (12) y otras máquinas especiales (13) y respecto al tipo de solicitante, 62% de las patentes son de empresas y particulares, el 31% de universidades, y el 8% de Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y el CSIC.

Otra imagen del Foro Transfiere en Málaga capital. / Álex Zea

En modelos de utilidad (mejoras técnicas de productos más sencillas que las patentes) Andalucía ocupa la cuarta posición por detrás de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, alcanzando 352 solicitudes, lo que supone un 14% del total nacional. Se registran 41 solicitudes de modelos de utilidad por millón de habitante. Por provincia, lideran Málaga, con 79 solicitudes (22%); Sevilla, con 77 (22%); y Almería, con 62 (18%).

Teniendo en cuenta los sectores, 41 solicitudes de modelo de utilidad se enmarcan en mobiliario y juegos (41), tecnología médica (33) e ingeniería civil (33). En cuanto al tipo de solicitante, la gran mayoría (un 95%) son solicitadas por empresas y particulares. Las universidades y organismos públicos solo figuran como solicitantes en un 4% de los modelos de utilidad.

Diseños industriales

El diseño industrial da protección a la apariencia estética de un producto; las líneas que lo definen, su contorno, forma, colores, textura o materiales de este o de su ornamentación, con objeto de evitar copias no autorizadas.

Andalucía es la tercera comunidad en solicitudes de diseños industriales con un 13% del total nacional, alcanzando en 2024 un total de 189 solicitudes, un 6% más que el año anterior. Otras comunidades tradicionalmente fuertes en diseños industriales como Cataluña (cuarto puesto) o la Comunidad Valenciana (quinto puesto) se redujeron las solicitudes "drásticamente" frente al año anterior, en un 39% y un 55%, respectivamente.

En cuanto a registros de diseño industrial por provincia, Sevilla (86) y Málaga (33) concentran más de dos tercios de las solicitudes, seguido por Córdoba (14). Un 60% de las solicitudes están realizadas por particulares, seguido por empresas (un 39%) y solo 1% de organismos públicos.