Málaga lidera la ocupación en áreas rurales andaluzas para Nochevieja

Las fiestas navideñas arrojarán máximas de ocupación superiores al 75% en la provincia de Málaga si nos ceñimos exclusivamente al turismo rural. Frente a los llenos previstos en algunas áreas costeras, en suelo malagueño también se alcanzarán las mayores cuotas de Andalucía si nos adentramos en las comarcas del interior, tal y como han confirmado a este periódico varias de las organizaciones encargadas de este segmento.

En el caso del portal ruraldays.com, que desde la provincia malagueña presta servicio a millones de visitantes de todo el mundo, a la hora de encontrar un alojamiento en áreas rurales de Andalucía, la tendencia es creciente a la hora de celebrar en villas rurales unas fechas típicas para pasarlas en familia o con amigos.

Muchos son los establecimientos dedicados a turismo rural que hay en la provincia de Málaga. / l.o.

Ese interés que era típico en el caso de la Nochevieja, poco a poco también se extiende a la Nochebuena y la Navidad, según muestran las estadísticas de la reseñada plataforma, líder en turismo rural en todo el país. Para estas otras fechas, las que giran alrededor del 24 de diciembre, la ocupación también ha sido superior al 75% en la provincia. Y les siguen Granada (70%); Córdoba (68%); Cádiz (66%); Sevilla (63%); Jaén (58%); Huelva (52%) y Almería (47%).

La ocupación media en la comunidad autónoma será superior al 72%, puesto que Málaga es de largo la provincia con más alojamientos de este tipo. «En Navidad, el tipo de cliente principal son sobre todo familias a las que les gusta reunirse fuera de su hogar», explica el cofundador de este portal, Félix Zea.

Los grupos cada vez son más numerosos en estas fechas, si los comparamos con otras épocas del año. El propio Zea relata que las casas con diez plazas o más tienen una ocupación casi del cien por cien para estos días.

La última velada del año

En cuanto a la ocupación en casas rurales para Nochevieja, las agencias hablan de medias de entre un 90% y un 100%, según el destino. Para ruraldays.com, para los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero, la ocupación en alojamientos de este tipo en Málaga y Córdoba será superior al 84%, justo un punto por debajo del 85% que marca en el citado portal la provincia granadina.

Los expertos consultados señalan que muchas familias optan por otras provincias como consecuencia del incremento de precios que en los últimos años ha registrado Málaga y todas sus comarcas, a raíz del aumento de la demanda, especialmente por visitantes extranjeros. El desplome del turismo nacional se refleja también en este tipo de alojamientos andaluces.