Málaga recomienda no bañarse en la playa de Guadalmar tras la rotura de dos tuberías de saneamiento

El Ayuntamiento de Málaga recomienda evitar el baño en la playa de Guadalmar como medida preventiva tras la rotura de dos tuberías de saneamiento debido a la crecida del río Guadalhorce.

Intensas lluvias

En concreto, la crecida del río Guadalhorce por las intensas lluvias del pasado fin de semana, en las que se llegó a activar el aviso rojo por parte de Aemet, ha erosionado uno de los apoyos de la estructura portante de las tuberías de saneamiento que cruzan, mediante dicha estructura, por encima del cauce, próximo a la pasarela de la senda litoral.

Vistas de la playa de Guadalmar donde bañistas deben evitar el baño / áLEX ZEA

Esto ha provocado la rotura y caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros de estructura y tuberías, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto se ha tenido conocimiento a primera hora de la mañana de este martes de esta incidencia que ha provocado que las tuberías de saneamiento que recogen el agua residual del distrito de Churriana y de Torremolinos viertan directamente al río, Emasa ha procedido a parar la EBAR de Guadalmar para detener dicho vertido accidental.

Impacto ambienta

Así, conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo -Terrestre de Andalucía, que indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental, se ha paralizado el bombeo de Guadalmar para que el impacto ambiental sea el mínimo posible y el vertido se está realizando mar adentro. Han indicado que este emisario tiene una longitud de 475 metros mar adentro.

Como medida preventiva, como se ha indicado anteriormente, se recomienda no bañarse en la playa de Guadalmar. Todo ello se ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía y se está trabajando de forma coordinada.

Los técnicos de Emasa están valorando los daños / Arciniega

Los técnicos de Emasa están valorando los daños y trabajando en la solución de la incidencia lo antes posible y realizando, asimismo, analíticas del agua que determinarán si es preciso cerrar dicha playa, decisión que es competencia autonómica.

Tramo reversible provisional

En concreto, la solución en la que está trabajando Emasa es en dar prioridad a la construcción de un tramo de la obra para la red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos, de modo que ese tramo que está situado a la altura donde se ha producido la incidencia sea reversible y se pueda utilizar de forma provisional en sentido contrario al inicialmente previsto.

Por último, han recordado que las mencionadas obras ya habían sido adjudicadas a la UTE PTOC y UC10 con la que ya se ha contactado para dar inicio a estos trabajos.