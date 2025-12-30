El nuevo McDonald´s en Málaga incorpora IA y autoservicio para optimizar la experiencia del cliente

McDonald´s, compañía líder en el sector de restauración en España y en el mundo, abrió ayer al público su nuevo restaurante número DIEZ en la ciudad de Málaga, situado en la Av. Lope de Rueda (próximo al colegio Europa), reafirmando su compromiso de generar un impacto positivo en nuestra ciudad y promoviendo un ecosistema de contribución económica, oportunidades laborales, así como un compromiso social y ambiental. La inauguración supone un hito para la compañía en su propósito de apoyar a las comunidades en las que está presente.

El acto de apertura contó con la presencia de Jacobo Florido Gómez, Concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad, Turismo y Presidente de la Junta de Distrito nº 10 del Puerto de la Torre.

Este nuevo restaurante McDonald´s, abierto por el empresario y franquiciado Juan Gutiérrez, cuenta con una superficie interior de 350 m2 y capacidad para 109 personas, así como una gran terraza exterior de 332 m2 con aforo para 100 clientes. Se trata de un restaurante tipo Freestander, que ha sido diseñado en base a un concepto de espacio con importantes novedades en el diseño exterior y en la decoración interior, consiguiendo un ambiente acogedor y una iluminación más intimista. El nuevo restaurante responde a la imagen moderna e innovadora que McDonald´s está instaurando en sus restaurantes con el estilo Esencial Ingredients 2.0 de la decoración, caracterizada por el uso de colores tierra y por un mobiliario vanguardista de madera. En este sentido el restaurante McDonald´s Puerto de la Torre cuenta con todo lo necesario para hacer única y más agradable la experiencia de sus clientes. Este nuevo restaurante supone la creación de 45 nuevos puestos de trabajo, prioritariamente para personas que residen en el Puerto de la Torre y adyacentes.

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie interior de 350 m2 y capacidad para 109 personas / La Opinión

Juan Gutiérrez Trujillo, es actualmente presidente de la Fundación Casa Ronald McDonald´s Málaga y es franquiciado de tres restaurantes (Antequera, Lucena y Puente Genil). Es licenciado en derecho, diplomado en alta dirección de empresas y posee una amplia trayectoria profesional. Con motivo de la apertura, Juan Gutiérrez afirmó que las prioridades son "tanto ofrecer calidad como mejorar la experiencia de nuestros clientes en el restaurante”.

10.000 puestos de trabajo en 4 años

La marca McDonald´s contará con 30 restaurantes en la provincia de Málaga, incluyendo las dos nuevas aperturas, Puerto de la Torre y Marbell Center lo que suman 110 en Andalucía y el resultado a nivel Nacional 660 restaurantes.

Con relación a los servicios que se ofrecen y a la satisfacción de sus clientes McDonald´s España intensifica su apuesta por la IA y por el Big Data para ser más competitivos en el sector de la hostelería invirtiendo en equipos de cocina conectadas a Internet (drive-throughts) y en estaciones de autoservicio inteligentes. Actualmente está integrando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial como los Kioscos de autoservicio para optimizar operaciones y para mejorar la experiencia del cliente.

Instalaciones exteriores del nuevo restaurante abierto por McDonald's en el Puerto de la Torre / La Opinión

Las principales novedades tecnológicas incluyen:

. Aplicar la Inteligencia Artificial a la gestión de cocina a través de Google Cloud optimizando así los flujos de trabajo en la cocina, aplicando también la IA al Control de Calidad mediante el uso de la visión artificial (cámaras) verificando que los pedidos sean correctos antes de hacer la entrega al cliente.

. Digitalización de la experiencia del cliente mediante Kioscos de Autoservicio con pantallas táctiles interactivas que permiten navegar por el menú y personalizar el pedido haciendo posible el pago directo, ofreciéndose también cargadores para móviles integrados en las mesas del restaurante.

. Optimización de toda la cadena de suministro por medio de la Tecnología RFID, lo que permite rastrear los productos desde su salida del almacén hasta la preparación final en tiempo real. Lo que es vital para la trazabilidad y la gestión del inventario.

La gestión del nuevo establecimiento viene marcada por la aplicación de nuevas tecnologías / La Opinión

McDonald´s está reconocida por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) con la certificación Q de Calidad para todos sus restaurantes. Con la obtención de este sello, McDonald´s España se convierte en la primera cadena de restauración en todos sus restaurantes por su compromiso con la calidad total y el esfuerzo constante que realiza día a día por ofrecer productos seguros y de calidad y un servicio excelente.

Este nuevo restaurante está pensado para ser un ejemplo de todo lo que significa McDonald´s y operará para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país y ofrecer a los clientes un espacio especial para disfrutar buenos momentos.

Para más información

Dirección: Av. Lope de Rueda, 179

RRSS: Facebook Instagram Tiktok

Ubicación: