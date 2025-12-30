El Muelle Uno de Málaga supera los 15,5 millones de visitantes en 2025

Muelle Uno cierra 2025 con un balance muy positivo, superando los 15,5 millones de visitantes, lo que supone un aumento del 8% respecto al año anterior. Este crecimiento se refleja también en la actividad económica, con ventas globales de los locales que superan los 63 millones de euros frente a los 58 millones de 2024. El centro se consolida como un espacio dinámico en Málaga, generando más de 1.200 empleos directos e indirectos y contribuyendo de manera destacada a la vida económica de la ciudad.

Espacios renovados

Durante 2025, Muelle Uno ha centrado sus esfuerzos en modernizar y reorganizar locales, mejorar instalaciones y optimizar la experiencia de los visitantes. Entre las novedades destacan la apertura de la Barça Store, que refuerza la oferta de grandes marcas internacionales, y Manolo Bakes, que amplía la propuesta gastronómica del centro con un formato muy demandado por el público. Estas incorporaciones, junto con la constante actualización de los espacios existentes, permiten mantener un mix equilibrado de moda, gastronomía, ocio y experiencias únicas.

Entorno único

El diseño abierto de Muelle Uno, su ubicación junto al centro histórico y el paseo marítimo, y su vinculación con la vida cultural de Málaga, hacen que los visitantes puedan disfrutar del espacio a su propio ritmo, combinando compras, gastronomía, ocio y cultura. Además, el centro se ha consolidado como escenario para activaciones de marcas nacionales e internacionales como Yves Saint Laurent, Maserati, Loewe o El Corte Inglés, y como un punto de referencia en la agenda cultural de la ciudad. La restauración sigue siendo un motor clave, fomentando estancias más largas y complementando la oferta comercial y de ocio.

Mirando al futuro

Para 2026, Muelle Uno seguirá desarrollando proyectos destinados a mejorar la experiencia del público, cuidando cada detalle del centro y adaptando los espacios a nuevas formas de disfrutar del comercio, la gastronomía, el ocio y la cultura. En palabras de Sergio García, gerente de Muelle Uno: "El crecimiento registrado en 2025 confirma la solidez del proyecto y el acierto de un modelo que combina comercio, gastronomía, cultura y ocio en un entorno único frente al mar. Más allá de las cifras, nuestro foco está en seguir mejorando la experiencia del público y adaptarnos a nuevas formas de disfrutar del centro".

Las cifras alcanzadas y la madurez del proyecto permiten afrontar 2026 con optimismo, consolidando a Muelle Uno como un destino de referencia en Málaga tanto para residentes como para visitantes.