Puerto de Málaga
La Nao Santa María atracará por primera vez en el Puerto de Málaga en enero
Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de esta réplica, situada en Muelle 1 y con tres cubiertas accesibles, para las que son necesarias adquirir entrada previamente
La Nao Santa María visitará por primera vez Málaga y atracará en Muelle Uno, IGY Málaga Marina, a partir del 9 de enero.
Con tres cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón.
Entradas y horarios
El barco aterriza el 9 de enero y se encontrará en IGY Málaga Marina hasta el 25 de ese mes, días en los que se podrá acceder desde las 10.00 horas hasta las 18.30 horas de manera ininterrumpida. Para su acceso es necesario reservar las entradas en la web, con precios desde 4€ para niños hasta 10 años, 8€ para adultos y descuentos para familias, grupos y visitas guiadas. Además, los menores de 5 años pueden acceder de manera gratuita.
Esta llegada de la Nao Santa María forma parte de una gran gira por UK y diferentes puertos de Europa, entre los que se encuentra el de Málaga, que está emprendiendo esta réplica
