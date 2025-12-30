Estos son los 25 malagueños con más peso en la nueva dirección del PP de Andalucía

En las postrimerías de este 2025, con las elecciones andaluzas en el horizonte, el PP ha completado el reparto de cargos en su amplia dirección regional que inició en el congreso de principios de noviembre en Sevilla. Ahora, la formación ha terminado de 'hacer los deberes' durante la Junta Directiva celebrada en Málaga y el resultado da para hacer una idea aproximada de quiénes son los 25 malagueños con más peso en el Comité Ejecutivo Autonómico que encabeza Juanma Moreno.

El recorrido comienza por el propio presidente regional del partido y de la Junta de Andalucía, y continúa con los dos vicesecretarios con los que ya se vio aumentado en el cónclave otoñal el peso del PP de Málaga: Raúl Jiménez, como vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro, y Jacobo Florido, como vicesecretario de Análisis Electoral.

Entonces, la presidenta provincial del PP y delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, el vicesecretario nacional y expresidente del PP de Málaga Elías Bendodo, la presidenta del Comité Electoral provincial y consejera, Carolina España, y el secretario general de la Presidencia de la Junta, Juan Manuel Muñoz, también fueron designados como vocales del Comité Ejecutivo.

Reunión de la Junta Directiva del PP andaluz en Málaga / l.o.

18 incorporaciones

Y esta misma semana, el PP de Málaga ha sumado 18 incorporaciones más al aparato liderado por Juanma Moreno. Así quedó de manifiesto al desvelarse la llegada de otros miembros a escalafones más intermedios de la dirección regional, durante la reunión de la Junta Directiva del PP andaluz celebrada en Málaga este lunes.

Por ejemplo, al secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, designado como vocal, se suma el coordinador general de la formación provincial y vicepresidente de la Diputación, el coíno Cristóbal Ortega, como coordinador de Cambio Climático.

Además, la portavoz en el Ayuntamiento de Málaga y el partido, Elisa Pérez de Siles, será coordinadora de Empleo; la presidenta del Consejo de Alcaldes y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha sido designada coordinadora de Diversidad; y el vicesecretario malagueño de Organización y vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, se suma como secretario de Organización.

Asimismo, han accedido a la dirección del partido a nivel autonómico otros vicesecretarios provinciales, como el concejal en Málaga Carlos Conde, como asesor general de Economía y Hacienda; y el parlamentario andaluz Francisco Oblaré, como coordinador adjunto de Turismo.

Otras tres alcaldesas

Además de Margarita del Cid, aparecen entre los nombramientos otras tres alcaldesas. También se han incorporado la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, que ocupará el cargo de secretaria de Vivienda; la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas, como nueva secretaria de Evaluación de Políticas Municipales; mientras que la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha sido nombrada secretaria de Proyección de Andalucía.

Además, la directora general de Promoción y Fomento del Turismo, Gemma del Corral, ha sido nombrada coordinadora de Institucional; el viceconsejero de Turismo, Víctor González, ocupará el cargo de coordinador de Turismo; y la diputada provincial y presidenta del PP de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, ha sido designada como secretaria de Innovación Turística.

Igualmente, la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, será la coordinadora de Política Municipal; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz, ejercerá de coordinador de Infraestructuras; el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Ramírez, ocupará el puesto de Coordinador Territorial, mientras que el senador antequerano Ángel González, se mantiene en el Comité Ejecutivo autonómico y un concejal del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Claros, ha sido elegido como secretario de Medio Ambiente.