Un proyecto para combatir la soledad no deseada de mayores se extiende en Málaga

La Diputación de Málaga extenderá a más comarcas de la provincia el proyecto 'Nuestros mayores nunca solos', que contempla la instalación de domótica y de sensores en hogares de personas mayores en situación de soledad no deseada, cuya prueba piloto se ha desarrollado en ocho municipios de la Serranía de Ronda.

Se han presentado los resultados de la prueba piloto, en los que se recogen el desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto piloto realizado en 15 viviendas de Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cortes de la Frontera, Gaucín y Jimera de Líbar.

Domótica y sensores en hogares

El eje central ha sido el uso de la domótica en las viviendas de personas mayores que viven solas mediante la instalación de sensores y dispositivos que permiten monitorizar patrones de actividad cotidiana, detectar situaciones de riesgo y activar alertas en caso de emergencia. De este modo, según afirman desde Diputación, han planteado una respuesta integral que combina intervención social, acompañamiento comunitario y tecnología humanizada.

Uno de los elementos diferenciales ha sido también la custodia pública de los datos, gestionados íntegramente por la administración y los servicios sociales, garantizando la protección de la intimidad, el consentimiento informado y el respeto a la vida cotidiana de los usuarios.

Tecnología adaptada al mayor

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, que ha presentado una publicación que recoge los resultados del mencionado proyecto piloto junto al director del Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga, Francisco Guzmán, y la gerente de Comunicarte Consulting, Montserrat de los Reyes, que ha coordinado y editado la publicación.

"Lejos de plantearse como un sistema de vigilancia, la tecnología se concibe como una herramienta de acompañamiento diseñada para reforzar la seguridad, la autonomía y la tranquilidad tanto de las personas mayores como de sus familias", ha recalcado Vergara.

En esta línea, Guzmán ha indicado que los sensores instalados en las viviendas permiten hacer predicciones de lo que le sucede a la persona. "La información que se obtiene de las actividades diarias permite evaluar el estado de las personas y lo que le está sucediendo", ha comentado.

Por su parte, De los Reyes ha indicado que los profesionales implicados, las personas beneficiarias y las de referencia han valorado de forma mayoritariamente positiva la instalación de dispositivos domóticos. "Lo mejor es que se trata de un proyecto en el que la tecnología se adapta a la persona y no al revés", ha apuntado.

Beneficiarios

Paralelamente, ha valorado que los beneficiarios han sido tanto los mayores, como los familiares o las personas responsables de los mayores, y ha ensalzado el trabajo desarrollado por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios.

El proyecto ha sido impulsado por la Diputación de Málaga y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, a través de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga y con la participación activa de los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios implicados.