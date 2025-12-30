Proyecto
Un proyecto para combatir la soledad no deseada de mayores se extiende en Málaga
'Nuestros mayores nunca solos', impulsado por Diputación, comenzó en la Serranía de Ronda y se ampliará a más comarcas de la provincia, para instalar domótica y sensores en hogares de personas mayores
La Diputación de Málaga extenderá a más comarcas de la provincia el proyecto 'Nuestros mayores nunca solos', que contempla la instalación de domótica y de sensores en hogares de personas mayores en situación de soledad no deseada, cuya prueba piloto se ha desarrollado en ocho municipios de la Serranía de Ronda.
Se han presentado los resultados de la prueba piloto, en los que se recogen el desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto piloto realizado en 15 viviendas de Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cortes de la Frontera, Gaucín y Jimera de Líbar.
Domótica y sensores en hogares
El eje central ha sido el uso de la domótica en las viviendas de personas mayores que viven solas mediante la instalación de sensores y dispositivos que permiten monitorizar patrones de actividad cotidiana, detectar situaciones de riesgo y activar alertas en caso de emergencia. De este modo, según afirman desde Diputación, han planteado una respuesta integral que combina intervención social, acompañamiento comunitario y tecnología humanizada.
Uno de los elementos diferenciales ha sido también la custodia pública de los datos, gestionados íntegramente por la administración y los servicios sociales, garantizando la protección de la intimidad, el consentimiento informado y el respeto a la vida cotidiana de los usuarios.
Tecnología adaptada al mayor
La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, que ha presentado una publicación que recoge los resultados del mencionado proyecto piloto junto al director del Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga, Francisco Guzmán, y la gerente de Comunicarte Consulting, Montserrat de los Reyes, que ha coordinado y editado la publicación.
"Lejos de plantearse como un sistema de vigilancia, la tecnología se concibe como una herramienta de acompañamiento diseñada para reforzar la seguridad, la autonomía y la tranquilidad tanto de las personas mayores como de sus familias", ha recalcado Vergara.
En esta línea, Guzmán ha indicado que los sensores instalados en las viviendas permiten hacer predicciones de lo que le sucede a la persona. "La información que se obtiene de las actividades diarias permite evaluar el estado de las personas y lo que le está sucediendo", ha comentado.
Por su parte, De los Reyes ha indicado que los profesionales implicados, las personas beneficiarias y las de referencia han valorado de forma mayoritariamente positiva la instalación de dispositivos domóticos. "Lo mejor es que se trata de un proyecto en el que la tecnología se adapta a la persona y no al revés", ha apuntado.
Beneficiarios
Paralelamente, ha valorado que los beneficiarios han sido tanto los mayores, como los familiares o las personas responsables de los mayores, y ha ensalzado el trabajo desarrollado por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios.
El proyecto ha sido impulsado por la Diputación de Málaga y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, a través de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la Universidad de Málaga y con la participación activa de los Servicios Sociales Comunitarios de los municipios implicados.
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia