Navidad
Los Reyes Magos llegan en helicóptero a Cruz del Humilladero con regalos y miles de caramelos
La cabalgata del domingo recorrerá el barrio tras el aterrizaje en el CEIP Doctor Fleming y repartirá más de 9.000 kilos de caramelos, peluches y regalos para los niños
La concejala delegada del Distrito Cruz del Humilladero de Málaga, Teresa Porras, junto a la responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera; y el director comercial de Navarro Hermanos, Sergio Morales; han presentado el desfile de los representantes de sus majestades los Reyes Magos en dicha barriada, que llegarán un año más en helicóptero.
El cortejo, que tendrá lugar el domingo y que está organizado por el distrito y cuenta con el patrocinio de Unicaja y la colaboración de Navarro Hermanos, estará formado por 17 corralitos, siete pasacalles, dos bandas de música y una batucada.
Recorrido de la cabalgata
Como es tradicional, sus majestades llegarán en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al CEIP Doctor Fleming en el pasaje Horacio Lengo, número 3. Desde este punto, se iniciará el recorrido, que continuará por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero.
Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Además, durante el transcurso de la cabalgata habrá regalos para los asistentes. Durante el recorrido, se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 2.000 peluches, 500 pelotas y 200 kilos de mantecados.
Este año, los Reyes Magos estarán representados por el empresario hostelero Rafael Sánchez (Melchor); el representante de los colectivos del distrito, Juan Antonio Ortiz (Gaspar); y el gerente de pinturas Sixto, Miguel A. Casasola (Baltasar).
- El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual
- Sergio Astorga, el hijo de 'Kike': 'Mi padre no era un apasionado de los virus: era, sobre todo, padre y profesor
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Mansour Konte, de héroe de la DANA a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
- Este es el restaurante de Málaga con el “mejor pescaíto” que tiene pescadería propia: se puede comer por menos de 15 euros
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
- El granizo llega a Málaga en vísperas de Navidad y obliga a activar la fase de preemergencia