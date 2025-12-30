Los Reyes Magos llegan en helicóptero a Cruz del Humilladero con regalos y miles de caramelos

La concejala delegada del Distrito Cruz del Humilladero de Málaga, Teresa Porras, junto a la responsable de Solidaridad e Investigación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera; y el director comercial de Navarro Hermanos, Sergio Morales; han presentado el desfile de los representantes de sus majestades los Reyes Magos en dicha barriada, que llegarán un año más en helicóptero.

El cortejo, que tendrá lugar el domingo y que está organizado por el distrito y cuenta con el patrocinio de Unicaja y la colaboración de Navarro Hermanos, estará formado por 17 corralitos, siete pasacalles, dos bandas de música y una batucada.

Recorrido de la cabalgata

Como es tradicional, sus majestades llegarán en helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía al CEIP Doctor Fleming en el pasaje Horacio Lengo, número 3. Desde este punto, se iniciará el recorrido, que continuará por las calles Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, Andarax, La Unión, Antonio Luis Carrión, paseo de los Tilos y Cruz del Humilladero.

Una vez finalizada la Cabalgata, se llevará a cabo la ofrenda de los Reyes Magos en la Iglesia de la Asunción. Además, durante el transcurso de la cabalgata habrá regalos para los asistentes. Durante el recorrido, se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 2.000 peluches, 500 pelotas y 200 kilos de mantecados.

Este año, los Reyes Magos estarán representados por el empresario hostelero Rafael Sánchez (Melchor); el representante de los colectivos del distrito, Juan Antonio Ortiz (Gaspar); y el gerente de pinturas Sixto, Miguel A. Casasola (Baltasar).