El subdelegado recuerda que el nuevo control del aeropuerto de Málaga está en prueba y lamenta el "sectarismo" de Salado

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que la implantación del nuevo sistema de control del aeropuerto Málaga-Costa del Sol está en fase de prueba y ha apuntado que las incidencias son "muy puntuales" y el desarrollo está siendo con "normalidad". Además, ha lamentado el "sectarismo al que ya nos tiene acostumbrados" el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Así ha respondido Salas a Salado, también presidente de Turismo Costa del Sol, quien se refirió este pasado lunes a "largas esperas" que se están produciendo en el recinto aeroportuario, que tachó la situación que se está viviendo en plenas vacaciones de Navidad en el aeropuerto de Málaga de "inadmisible" y que aseguró que los policías nacionales "están desbordados y necesitan que se refuerce el servicio".

En declaraciones a Europa Press, el subdelegado ha indicado que el nuevo sistema de control en el aeropuerto "está en fase de prueba su implantación" y que "se está testeando desde octubre pasado en horas concretas en el aeropuerto", punto en el que ha incidido en que "salvo incidencias muy puntuales, su desarrollo se está llevando a cabo con total normalidad".

Oposición al Gobierno

"Francisco Salado ya nos tiene acostumbrados a su sectarismo y a usar la institución que preside para hacer oposición al Gobierno de España", ha criticado Salas.

Por contra, ha dicho, "no se ha escuchado de su boca culpar a la Junta de Andalucía que dirige el presidente de su partido, Juanma Moreno Bonilla, de las colas diarias que los malagueños tienen que hacer en los centros de salud de toda la provincia, incluido el municipio del que es alcalde --Rincón de la Victoria--, para mendigar una cita con el médico de familia o esperar a que la Junta tarde 15 días en dar la cita".

Asimismo, Salas ha precisado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha incrementado la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casi 1.000 agentes; mientras que con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy Málaga perdió casi 400 efectivos".