Lo bonito de regalar experiencias: un viaje al corazón de las selvas tropicales en plena Costa del Sol

Aunque pueda parecer sorprendente, en plena Costa del Sol existe un lugar donde viajar por algunas de las selvas tropicales más fascinantes del mundo sin salir de la ciudad. BIOPARC Fuengirola es mucho más que una visita: es una experiencia que envuelve, emociona y transforma, invitando a descubrir la naturaleza desde dentro y a comprender la importancia de conservarla.

Entrar en BIOPARC Fuengirola es cruzar una frontera invisible hacia los ecosistemas de Madagascar, África ecuatorial, el Sudeste Asiático, el Indo-Pacífico y Centro y Sudamérica, recreados con un nivel de realismo que hace olvidar que se está en un entorno urbano. La vegetación exuberante, los sonidos de la selva, la luz filtrada entre las hojas y los paisajes sin barreras visibles convierten cada recorrido en una auténtica expedición.

Los tigres de Sumatra son uno de los principales reclamos de BIOPARC Fuengirola / La Opinión

Una experiencia para sentir, aprender y emocionarse

La aventura permite encuentros inolvidables con especies tan emblemáticas y amenazadas como el gorila de llanura, el dragón de Komodo, el orangután de Borneo, el tigre de Sumatra o el leopardo. Pero BIOPARC Fuengirola también pone el foco en otras especies menos conocidas y fundamentales para los ecosistemas, como el tapir malayo, las nutrias gigantes, el gibón de mejillas doradas, el tití dorado, el tomistoma o el potamoquero africano.

Cada observación es una oportunidad para comprender que la biodiversidad es frágil y que su conservación depende del compromiso de todos. Porque no se puede proteger aquello que no se conoce, y esta experiencia permite acercarse a la naturaleza de una forma profunda y real.

Tapires malayos / La Opinión

Vivir la conservación los 365 días del año

Uno de los grandes valores diferenciales de BIOPARC Fuengirola es que la experiencia no se limita a una sola visita. Gracias al Pase Anual, el visitante puede regresar durante 365 días y vivir la conservación en primera persona: ser testigo de nacimientos, ver crecer a las crías, observar cambios de comportamiento y descubrir cómo la selva se transforma con el paso de las estaciones.

Regalar el Pase Anual estas Navidades, además con la promoción actual , es regalar tiempo, emociones y aprendizaje. Además, supone una forma directa de contribuir a la conservación, ya que colabora activamente con la Fundación BIOPARC y sus proyectos, desarrollados tanto en los parques como en los hábitats naturales de origen de estas especies amenazadas.

Naturaleza, historia y exploración en un mismo recorrido

La experiencia se enriquece aún más con la última ampliación dedicada a Centro y Sudamérica, que incorpora un recorrido inspirado en la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Un espacio donde la biodiversidad se combina con la historia y la exploración.

Sala Descubrimiento / La Opinión

El visitante descubrirá grandes acuarios y un espectacular aviario, junto a un singular espacio museístico que incluye una evocadora Gabinete de las Maravillas y una Sala de la Navegación con instrumentos y escritos históricos. Un viaje que conecta ciencia, cultura y naturaleza, ampliando la experiencia más allá de lo puramente biológico.

El último año ha sido especialmente significativo para BIOPARC Fuengirola, con importantes hitos en la conservación de especies amenazadas. Destacan el nacimiento de una cría de tapir malayo, el nacimiento de crías de nutria gigante y el nacimiento de una cría de gorila, acontecimientos de enorme relevancia a nivel internacional.

A estos logros se suman la llegada del macho de sitatunga y el nacimiento de crías de potamoquero, reflejo del compromiso diario del equipo y del éxito de los programas de bienestar animal y reproducción.

25 años comprometidos con la biodiversidad

En 2026, BIOPARC Fuengirola celebrará su 25 aniversario, un cuarto de siglo dedicado a la conservación, la educación ambiental y la sensibilización social. Una trayectoria que ha convertido al parque en un referente internacional y que sigue mirando al futuro con la misma vocación: proteger la biodiversidad y acercarla a las personas.