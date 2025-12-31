Nochevieja solidaria en Málaga: uvas de la suerte para las personas sin hogar

A las 10.45 horas de la mañana del día 30 de diciembre, varios trabajadores de Frutas y Verduras Eladio llegaron al Centro de Acogida de San Juan de Dios de Málaga cargados con cajas de fruta. Traían piñas, plátanos, manzanas y naranjas, pero, sobre todo, racimos de uvas para garantizar que los usuarios del centro puedan tomarse hoy sus doce uvas de la suerte y despedir el año como el resto de los malagueños.

Son personas sin hogar y la mayoría de ellos no tienen una casa a la que volver en estas fechas tan señaladas ni una familia con quien compartir las campanadas. Por ello, desde el centro se han volcado en preparar una noche especial: una celebración sencilla, pero cargada de significado, para dar la bienvenida a 2026 acompañados.

Habitualmente, hay tres turnos para la comida y tres personas por mesa, pero, en esta ocasión, al igual que en Nochebuena, unirán las mesas del comedor para formar una única y cenar todos juntos, además de con algunos trabajadores y voluntarios que han elegido pasar la noche con ellos.

Menú especial

Habrá también un menú especial, con unos buñuelos de bacalao de aperitivo, crema de zanahoria y calabaza, pavo con salsa al vino de Málaga, postre y, por supuesto, las doce uvas de la suerte, donadas por la empresa malagueña para que nadie se quede sin celebrar la Nochevieja.

Entrega de frutas al Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga, donde ha repartido las uvas para la nochevieja. / Álex Zea

“Como empresa está dentro de nuestros valores el producto de proximidad. Entonces, conocemos la Orden San Juan de Dios y entendemos que comparte los mismos valores que nosotros, en el sentido de cuidar de su entorno y de la gente cercana. Al fin y al cabo, también cuidan de su proximidad. Por eso queríamos tener esta donación, especialmente por la festividad del día 31, porque sabemos que la gente que vive en la calle no puede compartir quizás con su familia estos momentos y queríamos también acompañarlos en estos días”, comparte Ignacio Cruz Ruiz, director de recursos humanos de Fruta y Verdura Eladio.

Donaciones

“Aquí se recibe todo muy bien”, destaca por su parte Julián, hermano de la Orden Hospitalaria, que confía en que de este gesto pueda surgir una vinculación permanente. “Todo lo que nos traen es bien recibido: comida, ropa... Todo lo que tengan en casa que no lo puedan utilizar, aquí le sacamos partido”, añade.

El Centro de Acogida de San Juan de Dios de Málaga, ubicado en pleno corazón de la capital, cuenta con 33 plazas: 27 en el propio centro y seis en viviendas de transición hacia la vida independiente. A todos los usuarios —hombres de entre 18 y 65 años— se les ofrece una cama, ropa, comida —desayuno, almuerzo, merienda y cena— y distintas herramientas para que puedan salir de la situación del sinhogarismo.

Entrega de frutas al Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga, donde ha repartido las uvas para la nochevieja. / Álex Zea

Además, disponen de un servicio de higiene y lavandería para las personas que viven en la calle, a las que se les da la posibilidad de ducharse, lavar su ropa o conseguir prendas nuevas. El año pasado, más de 350 personas se vieron beneficiadas con más de 2.000 servicios de duchas, 250 de peluquería, cerca de 500 de lavandería y más de 5.000 de vestuario.

Acompañamiento

En cuanto al servicio de acogida, no solo se les ofrece un techo bajo el que dormir, sino que también se les ayuda a reconstruir su proyecto vital. “Aquí las líneas de trabajo son individualizadas”, subraya Sergio Cubero, trabajador social del centro, que aclara que no existe un tiempo máximo estipulado para permanecer en el centro, donde cuentan con un equipo de trabajadores sociales, integradores, psicólogos y medio centenar de voluntarios.

“Se les ofrece orientación laboral, buscamos clases de español para el que no tiene el idioma, trabajamos los trámites de extranjería para quien lo necesite, todo lo relacionado con prestaciones sociales o de desempleo también la gestionamos desde aquí. Todo lo necesario en su línea de intervención dentro de nuestro ámbito social lo trabajamos aquí en el centro”, destaca el trabajador social.

Testimonio

Víctor (48 años) es uno de los 27 hombres que reside actualmente en el centro. En su caso, fue un problema de ludopatía lo que llevó hasta allí. “Estoy con la mente ocupada, estoy yendo al CPD —centro provincial de drogodependencia— y se me está ayudando para arreglar unos papeles médicos. Todo eso con la intención de poder hacer vida independiente sin tener problemas de juego”, relata el usuario, que asegura agradecido que tiene toda la ayuda que necesita.

Entrega de frutas al Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga, donde ha repartido las uvas para la nochevieja. / Álex Zea

Él, precisamente, será el encargado de cortar el jamón para la cena de Nochevieja, del que disponen también gracias a otra donación. “Como decía, aquí todo es bien recibido”, remarca el hermano Julián, que recuerda que existen diferentes formas de ayudar, ya sea con donaciones en especie, económicas o a través del voluntariado.

Fomentar las donaciones

Las personas donantes desempeñan un “papel crucial” en el funcionamiento del centro. Por este motivo, desde la obra social de San Juan de Dios en Málaga trabajan para impulsar el voluntariado corporativo y las donaciones de empresas, con el objetivo de que las entidades que, a través de la responsabilidad social corporativa, apuesten por una línea altruista y solidaria tengan en cuenta al centro.

Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, el hermano Julián anima a que “estemos abiertos” y a tener un corazón “acogedor” para todo el que llega. “Todos son bien recibidos y no preguntamos ni de dónde vienen ni quiénes son. Ese corazón tan amplio es el que deja a esta institución abierta a la sociedad de que aquí encuentran una casa”, concluye.