Carrera solidaria
Cerca de 800 atletas participan en la San Silvestre de Málaga
La carrera solidaria San Silvestre de la Palma-Palmilla destinará los fondos recaudados a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana
Cerca de 800 atletas han participado este miércoles, 31 de diciembre de 2025, en la XIV Carrera Solidaria San Silvestre en la Palma-Palmilla. Las inscripciones han tenido un coste de ocho euros, cuya recaudación va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.
Una actividad colorida y solidaria que cada año crece como prueba deportiva y que tiene por objetivo fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico, además de apoyar la integración que se realiza en la Palma-Palmilla.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado del distrito Palma-Palmilla, Francisco Pomares, y el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha asistido a la salida de la prueba, segúnha recordado el Ayuntamiento en una nota.
La prueba cuenta con el patrocinio del Centro Comercial Rosaleda y del Hipermercado Carrefour Rosaleda, además de con la colaboración deportiva de BCM. También colaboran otras entidades del distrito como Atlético Rosaleda, Cofradía de Medinaceli, Asociación de Vecinos Comunidades, Asociación Casa de La Buena Vida, Club de Petanca Distrito Palma Palmilla, Club de Fútbol Sala Inter Málaga, Club Deportivo 26 de Febrero y Asociación Animación Malacitana.
