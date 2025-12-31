Cerca de 800 atletas participan en la San Silvestre de Málaga

Cerca de 800 atletas han participado este miércoles, 31 de diciembre de 2025, en la XIV Carrera Solidaria San Silvestre en la Palma-Palmilla. Las inscripciones han tenido un coste de ocho euros, cuya recaudación va destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

Una actividad colorida y solidaria que cada año crece como prueba deportiva y que tiene por objetivo fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico, además de apoyar la integración que se realiza en la Palma-Palmilla.

Algunos participantes en la carrera popular de la San Silvestre Palma Palmilla. / Álex Zea

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado del distrito Palma-Palmilla, Francisco Pomares, y el edil delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha asistido a la salida de la prueba, segúnha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Salida de la San Silvestre / L.O.

La prueba cuenta con el patrocinio del Centro Comercial Rosaleda y del Hipermercado Carrefour Rosaleda, además de con la colaboración deportiva de BCM. También colaboran otras entidades del distrito como Atlético Rosaleda, Cofradía de Medinaceli, Asociación de Vecinos Comunidades, Asociación Casa de La Buena Vida, Club de Petanca Distrito Palma Palmilla, Club de Fútbol Sala Inter Málaga, Club Deportivo 26 de Febrero y Asociación Animación Malacitana.