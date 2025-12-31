Sucesos
Detenido en Carlinda por robar de un coche patrulla de la Policía Local
El arrestado entró en el vehículo policial para robar una gorra y una defensa extensible
EP
La Policía Local de Málaga ha detenido a un individuo cuando intentaba robar material de un coche patrulla cuando éste intervenía en un presunto caso de violencia machista en la calle Carlinda, de Málaga capital. El arrestado logró hacerse con una gorra y una defensa extensible.
Los hechos se produjeron cuando la Policía Local fue requerida por un presunto caso de malos tratos. Los agentes aparcaron el coche y acudieron a la carrera al lugar de los hechos donde ya intervenían otros compañeros, así lo ha adelantado el diario Sur y han confirmado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Málaga.
Este momento fue aprovechado por un individuo para entrar en el coche patrulla y robar una gorra y una defensa extensible. Se dio a la fuga pero fue perseguido y localizado debajo de un coche. El presunto maltratador también pudo ser reducido y arrestado.
