Francisca Pilar Gómez: “Quiero reflejar el papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de las familias"

"Yo nunca había tenido intención de escribir una novela. Me dedicaba a hacer relatos cortos. Un día, después de escribir uno de esos relatos, una amiga me dijo: “Oye, esto sería un buen tema para una novela”. Yo le respondí que no tenía idea de hacer una novela, ni me lo había planteado. Pero esas cosas se te quedan grabadas. Más adelante, revisando los relatos, pensé: “Voy a ver cómo enfocaría esto”. Empecé a trabajar y aquello derivó en la novela, que me ha llevado más de un año y pico largo". Así explica la autora malagueña Francisca Pilar Gomez cómo surgió la idea de su novela 'El secreto de Casa Grande', publicada recientemente por Jákara Editores.

Gómez incide en que "pensaba qué tema podría resultar interesante. Si cuento solo la historia de una persona, se queda corto. Con dos, puede haber acuerdo, pero cuando entran tres, ya aparece la discordia. A partir de ahí empecé a maquinar. También conozco a mucha gente que vive en cortijos y zonas rurales, donde siempre hay rifirrafes entre parientes, herencias y demás. Pero no está basado en ningún caso real".

La novela representa el foco del conflicto: "Pensé que una casa con las características que describo, con tierras y propiedades, podía generar problemas a la hora del reparto de la herencia. Como no sabía por dónde tirar al principio, decidí que los herederos, en la actualidad, quisieran rentabilizar la finca organizando eventos. Ahí aproveché que tengo el título de Experto en Protocolo y Actos Institucionales y lo incorporé a la trama. Es totalmente ficción. Sí es cierto que recojo pequeñas pinceladas de personas que han vivido en el campo, en cortijos, o que han tenido problemas de herencia. Pero la historia es completamente ficticia, no se basa en ningún caso real que yo conozca", resume Gómez.

"Lo más fácil fue el comienzo, porque partía de ese relato corto, ya tenía un camino abierto. Lo difícil llegó después. Cuando llevaba más de la mitad de la novela bien encauzada, no sabía qué final darle. No veía el cierre. Hasta que un día, digamos que se me aparecieron las musas, se me abrió el camino y encontré un final que considero bueno", explica la autora.

De relatos cortos a novela

La malagueña pasó de escribir relatos cortos a una novela: "El paso vino precisamente por aquel relato corto que se convirtió en el primer capítulo. Empecé con los relatos en un taller de escritura, donde aprendí técnicas e ideas. Al final decidí dejar los relatos y volcarme en la novela, para ver si era capaz de sacar algo en claro, bien orquestado, fácil de leer y con un tema que resultara atractivo. Hoy en día hay gente muy buena escribiendo y quería estar a la altura", explica Gómez.

La autora hace hincapié en que "el valor de la familia y la protección de nuestros ancestros. También la importancia de cuidar el buen nombre y la reputación, aunque, como se suele decir, todo se sabe y, siempre, queda algún secreto. Creo que es una novela abierta a muchos tipos de lectores. No utilizo un lenguaje soez ni expresiones molestas, más allá de los chascarrillos propios de las conversaciones entre hermanos que aparecen en la historia. Puede leerla una persona mayor, alguien de mediana edad, incluso gente joven".

Portada del libro 'El Secreto de Casa Grande' / Francisca Pilar Gómez

Presentación y acogida

Tras su publicación, la novela fue presentada de forma oficial en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, "a quienes agradezco muchísimo que me cedieran su salón de actos". "Es un lugar magnífico y, además, yo trabajé allí en la Secretaría Colegial durante 48 años. El presentador de la novela fue presidente del Colegio en su momento y ya me dijo en su día que, si algún día publicaba una novela, la presentaría allí. Cuando terminé el libro le llamé y me dijo que, por supuesto, seguía en pie, aunque ya no fuera presidente. Hoy es coordinador del Área de Cultura y tanto él como el presidente actual me acogieron estupendamente. Asistió mucha gente y, hasta ahora, las críticas han sido buenas", concluye Gómez.