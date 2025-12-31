Luis Ruiz Padrón: «La Torre del Puerto no obedece a un interés general sino privado»

El arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón, autor de una tesis doctoral con sobresaliente cum laude, que en 2016 analizó la plasmación en dibujos de la ciudad y el paisaje de Málaga desde el siglo XVI hasta 1850, ha calificado la tercera versión de la Torre del Puerto como «un volumen tan descomunal como lesivo, en el punto visualmente más sensible de nuestra ensenada y de nuestro paisaje urbano histórico».

Para el experto en paisajismo, antiguo colaborador de La Opinión de Málaga, la tercera versión del rascacielos del premio Pritzker David Chipperfield no está «condicionada» por el diseño arquitectónico, sino por el lugar elegido para levantar el hotel rascacielos.

En opinión de Luis Ruiz Padrón, que en 2021 se sumó a las más de 300 personalidades de toda España en firmar un manifiesto contra la Torre del Puerto, la operación inmobiliaria «desde luego, no obedece a un interés general sino privado».

«Operación especulativa»

En relación con la zona verde que han propuesto los promotores para el Muelle de Levante, entiende el arquitecto que «como toda operación especulativa de manual, se intenta disimular con etiquetas eco-sostenibles y ‘renders’ repletos de una vegetación arbórea que jamás podría prosperar en ese entorno».

El arquitecto, uno de los fundadores en 2009 del movimiento ‘Urban Sketchers’ en Málaga, considera además que los puertos «deberían centrarse en la gestión del tráfico marítimo y no en la gestión inmobiliaria».

El ejemplo de Cánovas

A este respecto, anima a los responsables políticos actuales a seguir el ejemplo de Cánovas del Castillo, que hizo posible el Parque de Málaga en terrenos del antiguo puerto, «y destinar ese nuevo terreno ganado al mar a un equipamiento que realmente responda a las necesidades de Málaga, y no a la de unos particulares».

El experto precisó que debería no interferir «con la visualización del horizonte marítimo»; y como alternativa, «dejar el lugar libre de edificaciones me parece una opción estupenda».

Como informó hace unos días este periódico, Luis Ruiz Padrón acaba de presentar el libro ‘El lenguaje de los edificios. Una ruta dibujada del patrimonio arquitectónico español’ (Anaya Touring). En la obra ironiza sobre el 'efecto Guggenheim', que provocó que «todos los alcaldes de España clamaran al unísono: ¡queremos un pritzker!».

Torres de Martiricos

Luis Ruiz Padrón también aprovechó para criticar el, a su juicio, daño paisajístico que en Málaga capital ya han supuesto las Torres de Martiricos.

«No me parece que sean ninguna maravilla desde el punto de vista del diseño, y desde el punto de vista paisajístico soy consciente de que hay un par de perspectivas que ya han destrozado, sabiendo que una de las virtudes de Málaga, a ojos de quienes nos visitan, es su paisaje».

En este sentido, "desde el punto de vista egoísta", planteó que puede considerarse el paisaje como "un bien económico". "Y si tú un valor económico lo estás devaluando, pues mal negocio", argumentó.