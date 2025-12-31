Plantas del mes: estos han sido los doce tesoros botánicos de La Concepción en 2025

El año 2025 que está a punto de finalizar, deparó las clásicas doce plantas del mes para dar a conocer los tesoros botánicos del jardín más fastuoso y rico de Málaga.

Comenzó el año en el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción con la madreselva de invierno, la planta de mes enero. Este arbusto de origen chino, que puede alcanzar los cuatro metros de altura, tiene como principal característica el intenso aroma de sus flores blancas.

Al tratarse de una planta muy resistente es bastante utilizada como ornamental en todo el mundo. Además, como curiosidad, en la India se emplea para combatir el veneno de las serpientes.

ENERO I El aroma que vino de China La madreselva de invierno debe la segunda parte de su nombre científico (Lonicera fragantissima), al aroma que desprende este arbusto. Se trata de una planta originaria de China, de pequeñas y hermosas flores tubulares y de color crema, con la corona bilabiada. En La Concepción pueden verse en la escalera que hay en el aparcamiento para el personal.

La representante de febrero fue la rogiera, un arbusto que puede llegar a los siete metros de altura, originario de América Central. Toda la planta está cubierta de pelillos y sus hojas, perennes, son ovaladas de hasta 15 centímetros de largo. Sus racimos de flores perfumadas resultan muy atractivos para mariposas y pájaros.

FEBRERO I Pirámides de flores Presente en bosques húmedos entre México y Panamá, la rogiera (Rogiera amoena) es un arbusto de tallos marrón grisáceos que luce unas florecillas rosadas agrupadas en inflorescencias con forma de pirámide redondeada. Se emplea para setos y jardines, y su madera, en su lugar de origen, para mangos de herramientas. En La Concepción puede localizarse junto a la escalera de hierro situada tras el drago cercano al Tritón.

El algodonero rojo es un árbol de hoja caduca -que recuerda al del género Ceiba-, cuyo elemento más llamativo es su flor de cinco pétalos y cáliz en forma de campana, de color rojo o anaranjado brillante. El tronco, que puede llegar a los 25 metros, es recto y espinoso y, cuando es joven, puede emplearse como defensa contra los animales, mientras las ramas están extendidas en horizontal.

MARZO I Regalo primaveral de la India En primavera, antes de que salgan las hojas nuevas del algodonero rojo (Bombax ceiba) aparecen las fastuosas flores de este árbol originario de la India. Son flores rojas o de un anaranjado brillante con el cáliz en forma de campana. El tronco de este árbol, que también se distribuye por los trópicos de China e Indonesia, puede medir 25 metros. En La Concepción hay una ejemplar junto a los aloes de la colección de las suculentas.

El lilo temprano, llamado así porque florece antes que una variedad más tardía, es el arbusto representante de abril. Originario de China y Corea, nos regala unas inflorescencias blancas de un dulce aroma. Detrás de la primera parte de su nombre científico (Syringa oblata), se encuentra el griego ‘syrinx’ (tubo), ya que las ramas jóvenes son huecas y se usaban como flautas. Necesita sol y un suelo húmedo y drenado.

ABRIL I Compañero de los ríos coreanos Habitual de los bosques, matorrales o junto a los ríos y caminos de China y Corea, de donde procede, el lilo temprano (Syringa oblata) es un arbusto que puede llegar a los 5 metros. Sus flores , que van del blanco al lila, se agrupan en inflorescencias erectas y regalan un aroma dulce. Hay otra especie de lilo de floración más tardía. En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción lo vemos junto al lago de la zona sur del jardín.

De abril a junio florece la retama amarilla, uno de los símbolos de la vegetación mediterránea ibérica. La retama -palabra de origen árabe- se empleaba en la medicina tradicional y todavía se usa para restaurar terrenos degradados. Sus florecitas amarillas de 8 milímetros se organizan en densos racimos.

MAYO I El Mediterráneo también es amarillo En la zona con vegetación mediterránea de La Concepción, en la rocalla de climas mediterráneos y en la ruta forestal podemos encontrar un clásico de nuestro paisaje como la retama amarilla (Retama sphaerocarpa). Este arbusto de la Península Ibérica y el noroeste de África tiene ramas flexibles de color gris claro. Su tarjeta de vista son las florecillas amarillas en densos racimos péndulos. La corola tiene forma de mariposa.

Con nombre científico en honor de un naturalista italiano, Filippo de Albizzi, el árbol de la seda (Albizzi julibrissin) se introdujo en Europa en el siglo XVIII y se convirtió en planta ornamental. Natural de Asia desde Irán a Japón, lo más característico es su copa en forma de parasol con flores. La semilla sirve de alimento para el ganado y su néctar atrae a las abejas.

JUNIO I El parasol de flores Es casi de lógica que el árbol de la seda (Albizia julibrissin), que en nuestro planeta se distribuye de forma natural desde Irán a Japón, esté en La Concepción en la Vuelta al Mundo en 80 Árboles. Lo más llamativo de este árbol que puede llegar a los diez metros, es su copa abierta y con forma de parasol, coronada por flores agrupadas en cabezuelas color blanco rosado. Su fruto es una legumbre aplanada marrón claro.

Copa en flor de un árbol de la seda. / La Opinión

El geranio es un clásico andaluz, aunque no de origen, pues viene de Sudáfrica. Es un arbusto perenne que puede superar el metro de altura, aunque lo normal es que alcance los 40 centímetros. Sus flores se presentan en inflorescencias y pueden ser rojas, escarlatas, rosadas o blancas.

JULIO I El símbolo andaluz que vino de fuera Aunque un clásico de Andalucía, el geranio (Pelargonium zonale) es de origen sudafricano y no se introdujo en Europa hasta el siglo XVII. Se trata de un arbusto perenne de tallo algo suculento. Las flores pueden ser rojas, escarlatas rosadas o blancas y se trata de una floración muy duradera: de primavera a otoño. En La Concepción hay geranios en el Paseo de hibiscus, bajo la Alberca de los claveles y detrás de la Casa Palacio.

El nombre popular de la dama de noche viene del hecho de que sus preciosas y aromáticas flores blancas -con una línea verde por el interior de los pétalos- se cierran en las horas centrales del día. En la zona de origen (América Central y del Sur) se usa contra la mordedura de serpientes.

AGOSTO I El perfume noctuno En el Jardín de los Sentidos pueden verse damas de noche (Ipomoea alba), una planta que puede encontrarse desde México al norte de Argentina, famosa por sus flores perfumadas y blancas, con una línea verde en el centro, por el interior de los pétalos. Lo peculiar de ellas, además, es que se cierran en las horas centrales del día. Florecen de primavera a otoño y necesitan estar a pleno sol o con poca sombra.

La higuera del caucho o gomero debe su nombre a que con su abundante savia se obtenía caucho o goma elástica, aunque luego fuera sustituido por otra especie más productiva. Es un árbol grande y majestuoso que puede alcanzar los 30 metros de altura.

SEPTIEMBRE I Un clásico de Asia Dos higueras del caucho o gomero (Ficus elastica) pueden verse en el jardín histórico de La Concepción: una, junto al templete oriental; la otra, al lado del Ficus macrophylla. Este famoso árbol asiático tiene un tronco macizo e irregular que puede llegar a los dos metros de diámetro. Las ramas, grandes y pesadas, a veces tienen raíces aéreas. Sus numerosas hojas son elípticas y con la punta aguda.

El rizoma, el tallo horizontal subterráneo del bambú, acumula nutrientes y si tiene agua cerca se extiende con mucha facilidad. La planta de octubre puede medir hasta 20 metros y su tarjeta de presentación son sus cañas, que se emplean para hacer canoas e instrumentos musicales.

OCTUBRE I Las lanzas del bosque Un grupo de bambú común (Bambusa vulgaris) puede verse desde el puente Carretero, junto a los antiguos invernaderos de La Concepción. Con DNI en el sureste de Asia, los bambúes pueden alcanzar entre 10 y 20 metros de altura y unos 10 centímetros de diámetro. Las cañas son verdes o amarillentas y cuenta con dos tipos de hojas: las del tallo, que luego se pierden, y las de las ramas, que son lanceoladas.

El palo borracho rosado estaba antes incluido en el género Chorisia y hoy, en el de Ceiba, según estimó un comité internacional. Su rasgo más llamativo es el tronco abotellado y con espinas. Además, sus llamativas flores rosas dan colorido al mes de noviembre.

NOVIEMBRE I Pincelada de color para el otoño Haciendo guardia junto al estanque del Tritón hay un palo borracho rosado (Ceiba pubiflora), un árbol que ‘hunde sus raíces’ en Brasil, Argentina y Paraguay. Su rasgo principal es el tronco abotellado y cubierto de espinas. Las preciosas flores del palo borracho rosado son de color rosa con estrías rojizas. Sus estambres lucen arqueados y libres, al contrario que la más común Ceiba speciosa, que están unidos por un tubo.

El aloe ramosísima es una planta suculenta diseñada para aguantar recias sequías, gracias a los depósitos de agua de sus tallos carnosos y hojas; estas últimas, con una capa para reflejar el calor. Las flores son amarillas, tubulares y muy vistosas.