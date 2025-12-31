Los tres pueblos malagueños que se encuentran entre los más bonitos de España: ideales para una escapada navideña

Málaga se ha erigido como uno de los mayores bastiones turísticos del país, con cada vez más visitantes escogiendo la provincia como su destino idóneo que disfrutar no solo en verano con sus planes de playa y ocio, sino también en invierno con sus hermosos municipios repletos de historia, belleza y paisajes.

Es lo que les ocurre a tres municipios de Málaga que se encuentran en el listado de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', una iniciativa que busca mostrar los "maravillosos pueblos que salpican la geografía española".

Los Pueblos Más Bonitos de España: estos son los tres malagueños

"Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par, villas donde la tradición envuelve al viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar parte de este marco único aunque sea solo por unos instantes", recalca la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España sobre sus elecciones.

En el caso de la provincia de Málaga, tres municipios han sido los escogidos para entrar en esta prestigiosa recopilación: Frigiliana, Genalguacil y Parauta.

Frigiliana es uno de los municipios que ha perdido población en el último año / La Opinión

Frigiliana: el pueblo blanco imprescindible en Navidad

Sobre Frigiliana, que también ha sido nombrada como el pueblo más bonito de Málaga por segundo año consecutivo por la revista Viajar, la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España ha asegurado: "Es sin duda uno de los pueblos blancos de Málaga con más encanto".

Esta singularidad ha hecho que Frigiliana también haya sido galardonada con el I Premio Nacional de Embellecimiento en 1982 por su casco histórico, que es Conjunto Histórico Artístico desde el año 2014.

Frigiliana . / Unsplash

Qué ver en el casco histórico de Frigiliana

"Las paredes encaladas, sus calles estrechas y sinuosas, en un sinfín de escaleras que recorren todo el Barribarto, son la herencia morisca que el paso del tiempo ha dejado en el casco antiguo de Frigiliana, uno de los mejores conservados de la provincia", ha añadido sobre este lugar que se presenta como perfecto para visitar durante estas fiestas navideñas por su decoración, alumbrado y actividades.

Además, ha incidido en la "amplia gama de servicios turísticos" con los que cuenta Frigiliana, así como los alojamientos y el "buen número" de restaurantes con cocina local, nacional e internacional.

Gastronomía de Frigiliana: platos típicos y sabores locales

Y en su rica gastronomía, ha destacado su choto frito en salsa de almendras, los potajes de verduras frescas, como el de bacalao en Semana Santa, o sus migas.

Frigiliana en la comarca de la Axarquía / EUROPA PRESS - Archivo

"Son algunos de los platos típicos de la cocina autóctona, todo ello elaborado con aceite de sus olivares y regados con los ricos caldos moscateles de sus viñedos. Sin olvidar, por supuesto, las recetas elaboradas a base de la miel de caña: berenjenas fritas con miel de caña, arropía, marcochas...", ha añadido.

Junto a esto, ha explicado que muchas de sus tradiciones artesanas autóctonas aún perviven en Frigiliana, como las obras realizadas con esparto, calabazas de agua, cera, cristal, arcilla, madera o lana.

Genalguacil: el “pueblo museo” del Valle del Genal

En este listado de los pueblos más bonitos de España que hay que visitar sí o sí destaca también Genalguacil, un pueblo situado en el corazón del Valle del Genal, en uno de los parajes más vírgenes de Andalucía.

Genalguacil (Málaga). / .

Esta localidad que es conocida como "los jardines del visir" ha ido creciendo a lo largo de un terreno escalonado, herencia de sus fundadores árabes, y muestra todo su esplendor entre castaños, encinas y alcornoques.

Arte en la calle: la ruta de obras y el Museo de Arte Contemporáneo

"Su casco histórico formado por encaladas casas bajas permite que destaque la iglesia parroquial de San Pedro de Verona, con su característica torre octogonal, del siglo XVIII de estilo barroco académico y clasicista con toques de estilo mudéjar", ha recalcado la publicación.

Genalguacil / .

Esta construcción da entrada a la visita de este "pueblo museo" en el que las calles se convierten en galerías de arte contemporáneo todo el año con más de 120 obras de arte dispuestas por las calles de Genalguacil y las del Museo de Arte Contemporáneo.

Qué comer en Genalguacil: sopas de tomate y gazpacho caliente

"La belleza de Genalguacil también se encuentra en su patrimonio cultural y gastronómico. Hay que destacar los productos artesanales que producen, donde el corcho es uno de sus protagonistas, o las varas de olivo, con las que crean sus artesanos bellos", ha añadido.

Genalguacil / El mundo en mi cámara

Además, la asociación ha aconsejado disfrutar de su exquisita gastronomía, con especial importancia de las sopas de tomate y el gazpacho caliente.

Parauta: historia y tradición en la Serranía de Ronda

Y para completar la lista de los pueblos de Málaga que se encuentran entre los más bonitos del país, la asociación ha escogido a Parauta, una villa de la época musulmana situada en la parte meridional de la Serranía de Ronda.

Panorámica de Parauta. / .

"Mantiene en su Plumilla de Parautaurbanismo los rasgos más importantes, y su historia corre pareja con la de Ronda y la de otros pueblos que se asientan en la parte meridional de la Serranía", ha indicado al respecto.

El legado histórico de Parauta y su pasado musulmán

De igual modo, ha relatado que en la antigua Hisn Autha, en una alquería cercana llamada Torrichela, se cree que nació sobre el año 854 Omar Ben Hafsun, jefe de la rebelión de los muladíes que se generalizó en casi toda Andalucía y cuyo reino, independiente del Califato de Córdoba, "duró hasta su muerte".

Una calle de Parauta / .

Sin embargo, ha explicado que otros autores sitúan el nacimiento de Omar Ben Hafsun en diferentes municipios de la provincia.

Pero lo que sí se tiene claro, es que su conquista por los Reyes Católicos se efectuó al mismo tiempo que la de Ronda y, a partir de ese momento, se produjo un descenso demográfico de la población mudéjar.

Esto se produjo tanto por las muertes durante las rebeliones como por la no aceptación del estatuto de moriscos que implicaba la conversión.

Parauta pueblo. / La Opinión

Finalmente, la localidad fue repoblada con "cristianos viejos". Una mezcla de culturas y costumbres que a día de hoy se puede seguir contemplando en esta hermosa localidad perfecta para una visita navideña.