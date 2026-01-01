Accidente
Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados
Un hombre de 57 años fue arrollado anoche cerca del apeadero de Los Prados en Málaga, interrumpiendo temporalmente la circulación de trenes de media distancia y cercanías
Málaga
Un hombre de 57 años fue arrollado anoche cerca del apeadero de Los Prados en Málaga, concretamente a unos 600 metros junto al punto limpio de la zona, según han informado fuentes del centro de emergencias 112.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios y la Policía Nacional, aunque no pudo hacer nada por la víctima y, hasta el momento, se desconocen las circunstancias que rodean el hecho.
Interrupción temporal del paso de los trenes
Debido al suceso, se vio interrumpida la circulación por ambas vías entre Málaga y Los Prados, entre las 19.30 y las 21.00 horas del 31 de diciembre, afectando a los trenes de media distancia y cercanías, aunque finalmente se pudo restablecer la circulación.
