El Ayuntamiento de Málaga actualiza el SARE: suben las tarifas y los eléctricos ya pagan por aparcar

El recién estrenado 2026 también trae nuevas tarifas para aparcar en las zonas SARE de Málaga capital. Ya ha entrado en vigor una nueva ordenanza, que -entre otros cambios- sube el precio del estacionamiento mínimo y pone fin a la gratuidad para los vehículos eléctricos.

Las novedades afectan de lleno al aparcamiento en la calle en estas zonas azul y verde del SARE, y a partir de ahora el importe mínimo por la media hora de estacionamiento sube de 0,30 céntimos a 0,50 céntimos.

No obstante, la ordenanza mantiene en la tarifa general el precio de un euro por cada hora de uso del aparcamiento, y habrá un máximo de 2,50 euros por dos horas y media de estacionamiento.

Los cambios tampoco afectarán a la tarifa que pagan los residentes en las zonas de estacionamiento, que seguirá siendo de 0,20 euros/día y 1,00 euro/semana.

Cancelación de denuncias

Los precios también se han visto incrementados en las tarifas que permiten la cancelación de las denuncias que se les ponen a los vehículos en estas zonas, cuando incumplen las normas y requisitos de pago.

La tasa para 'frenar' la sanción económica ha subido más de un euro y pasa de los 3,80 a los 5,00 euros, en el caso de rebasar el tiempo autorizado de estacionamiento que refleja el recibo correspondiente.

Asimismo, los conductores abonarán 9,00 euros, en lugar de los 7.65 que se les solicitaba hasta ahora, en el caso de que sus coches lleguen a carecer del justificante que acredite el tiempo de aparcamiento por el que se ha pagado.

Pagan los eléctricos

Una de las grandes novedades que se introducen, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza, es que los propietarios de vehículos eléctricos tendrán que abonar la tarifa general. Es decir, desde este 2026 ya tienen que pagar por el estacionamiento en estas zonas, y ya no les resultará gratuitos como venía sucediendo hasta ahora para fomentar el uso de coches menos contaminantes. A partir de ahora, tienen un tratamiento idéntico al resto.

Personas con discapacidad

En cambio, en la información remitida a sus usuarios por el Servicio Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (SMASSA), se señala que "en una primera etapa, los titulares de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad quedarán eximidos de abonar esta tasa" y se beneficiarán de la gratuidad en estas zonas de aparcamiento.

Actualización del sistema

Durante estos primeros días del año, el Ayuntamiento de Málaga procederá a las labores necesarias para adaptar las zonas del SARE a lo estipulado por la nueva ordenanza. Desde el día de Año Nuevo y hasta el domingo 4 de enero, se procederá al ajuste técnico y la actualización del sistema de pago de las máquinas expendedoras ubicadas en cada zona de aparcamiento de estacionamiento regulado. La previsión que maneja el Consistorio es que ya funcionen con normalidad a partir del lunes 5 de enero.

Ya está en vigor

Este jueves, 1 de enero de 2026, ha entrado en vigor la nueva ordenanza fiscal, la número 22, reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas de la ciudad, que deroga a la ordenanza 39, por la cual "tiene consideración de tasa el aprovechamiento especial de dominio público y no por prestación de un servicio, tal y como se regulaba hasta la actualidad", según explicó el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Cambios en la aplicación

Igualmente, se han producido cambios importantes en el uso de la aplicación de pago por móvil de SMASSA. De hecho, no se podrá hacer uso del saldo recargado en la aplicación para abonar la cuota general del SARE a partir del 1 de enero de 2026. Todos los pagos que se realicen desde esa fecha se abonarán mediante la aplicación con cargo a la tarjeta de crédito dada de alta.

Dado que solo hasta el 31 de diciembre de 2025 se podía hacer uso del saldo recargado como hasta el momento, durante este mes de enero de 2026 SMASSA habilitará un formulario web en el que, accediendo con el usuario y la contraseña de la app, se podrá consultar y tramitar la devolución del saldo restante.