GASTRONOMÍA
El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
Este negocio familia cuenta con uno de los bocadillos más famosos y emblemáticos de toda la provincia malagueña
El bocadillo "más famoso" de toda Málaga. Esto es lo que ofrece un restaurante de la provincia de Málaga que atesora entre sus paredes 200 años de historia y por el que han pasado personalidades como Ernest Hemingway, Camarón, el rey Alfonso XIII, Antonio Banderas o Matías Prats.
Este negocio familiar de Málaga es la Venta La Butibamba que, con su bocadillo de lomo en manteca, se ha posicionado como uno de los negocios más emblemáticos de todo el territorio malagueño.
El bocadillo más famoso de Málaga, en este bar de carretera
Situado en el kilómetro 201 de la Carretera de Cádiz, este local que empezó su andadura en 1800 cuenta con la particularidad de encontrarse a escasos metros de las playas de La Cala de Mijas.
Una característica que hace que, cada día, su local se llene tanto de malagueños como de turistas que buscan degustar una de las creaciones más reconocidas de Málaga: el bocadillo La Butibamba.
"Mirad qué bocadillo, es como mi brazo. Y podrás comértelo por 6,90 euros y el medio bocadillo, por 4,90 euros", cuentan sus propios clientes, que aseguran que este es el bocadillo "más famoso" y enorme de toda Málaga.
Además, los comensales que han disfrutado de este bocadillo afirman que con esta especialidad "comen dos personas", por lo que recomiendan acudir al negocio "con hambre".
"Es el mejor lomo en manteca que hemos comido nunca", añaden sus usuarios.
Un ingrediente secreto en el bocadillo más famoso de Málaga
El secreto de su exquisito sabor se encuentra en la selección y cocción de sus ingredientes, ya que escogen los mejores tacos de lomo de cerdo de Coín y los maceran durante un día completo con un majado de ajos 'granaínos', orégano, pimentón dulce, vinagre de manzana, manteca ibérica y sal.
A esto suman un "ingrediente secreto" que hace que su sabor sea único y distintivo. Todo ello se guisa durante tres horas, lo que hace que este se haya posicionado como uno de los bocadillos más deseados y alabados de toda Málaga.
"He comido y he desayunado muchas veces ahí y es espectacular", cuenta un usuario en las redes sociales sobre estas creaciones. A lo que añade otro: "Qué maravilla es".
Los mejores platos de este restaurante de La Cala de Mijas
"Doy fe de que con un bocadillo comen dos personas", señala otro. A lo que añade un ciudadano: "La Butibamba me encanta, pero yo me pido cuando voy allí el plato de lomo, huevo, pimiento, chistorra y patatas".
Y es que este bocadillo no es el único producto de esta tradicional venta, sino que el establecimiento cuenta con distintos bocadillos de calamares, pollo, bacon y queso, jamón serrano y queso, entre otros.
Además, su carta se completa con diversas delicias en plato, como combinados de lomo, huevos y patatas; frituras de pescado, sopas, potajes, entre otros muchos más que la han convertido en una parada obligatoria de todo aquel que transite por la carretera malagueña.
