Sofía, la primera bebé de Málaga del 2026: llegó al mundo a las 0.37 horas

El primer bebé nacido en la provincia de Málaga este 2026 ha sido una niña. Se llama Sofía y llegó al mundo en el Hospital Universitario Costa del Sol a las 0.37 horas de la madrugada de este 1 de enero.

Carlota y Daniel no se pudieron comer las uvas, pero comenzaron el año nuevo con el mejor de los regalos: el nacimiento de su primogénita. La pequeña ha pesado 2.560 gramos y ha medido 47 centímetros, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Primera andaluza

En Andalucía, el primer bebé del año ha llegado en Huelva. Se llama Cloe y ha batido el récord en cuanto al nacimiento más madrugador en este recién estrenado 2026. Su alumbramiento se produjo en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez pasado un minuto de las doce de la madrugada.

Cloe es la primogénita de la familia formada por sus padres, María José y Francisco Javier, que viven en la capital onubense. La pequeña ha pesado 3.250 gramos y ha medido 49 centímetros.

Segundo bebé del 2026

El segundo bebé andaluz de este 2026 ha sido también una niña. Se llama Dafne y vino al mundo a las 00:32 horas en el Hospital Universitario de Jerez, Cádiz. Es hija de Judith y Ezequiel, y hermana de Fernando, de cuatro años. Ha pesado 3.980 gramos y ha medido 53,5 centímetros.

En Almería, el primer nacimiento se ha registrado en el Materno Infantil Princesa Leonor del Hospital Universitario Torrecárdenas a las 2.26 horas. Se trata de un niño, David, primer hijo de David y Marisol que ha pesado 2.900 gramos y medido 49 centímetros.

En Córdoba, Elena ha sido la primera bebé nacida en 2026 y lo ha hecho en el Hospital Universitario Reina Sofía a las 1.24 horas. Ha pesado 2.850 gramos y ha medido 48 centímetros. Sus padres, Aurora y Rafael, ya tenían tres hijos varones de 13, 6 y cuatro años, por lo que Elena es la cuarta de la familia, pero la primera niña, muy deseada por todos.

En Granada, el primer nacimiento del año ha sido a las 00:40 horas, en el Hospital Clínico San Cecilio. Ha sido una niña, Naima, la primera hija de María y Francisco José. Ha pesado 3.160 gramos y medido 51 centímetros.

En Jaén, el primer bebé es un niño, Mateo, hijo de Inmaculada y Antonio, que ha nacido en el Hospital Universitario de Jaén a las 2.03 de la madrugada. Ha pesado 3.390 gramos y ha medido 50 centímetros y lo esperan dos hermanos en casa.

A las 4.50 horas ha nacido Noa, la primera bebé de Sevilla, hija de Ana y Juan Antonio, que ya tienen otros tres hijos. Noa, que ha pesado 3.240 gramos, ha llegado al mundo en un parto rápido en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Nacimientos en 2025

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024 el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023.

En Málaga, entre enero y noviembre de 2025, se han registrado 6.646 partos, la segunda mayor cifra de la comunidad. La provincia con más nacimientos ha sido Sevilla, con 7.273 partos. En el resto de provincias se produjeron en Almería 4.401 partos, Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464 y Jaén 2.705.

En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos, Cádiz 6.827, Córdoba 3.775, Granada 6.333, Huelva 3.217, Jaén 3.742, Málaga 8.589 y Sevilla 9.613.