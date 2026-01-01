La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata

El año 2026 comienza con lluvia y frío. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es de que lleguen precipitaciones intensas para este fin de semana y que puedan afectar a la organización de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, pero también de las cabalgatas de los distritos, que se celebran en los días previos.

El tiempo para los días 1 y 2 de enero

Los dos primeros días de 2026 llegan sin apenas lluvias, pero nublados y temperaturas frías, siguiendo la tónica de los últimos días, según la AEMET. Por ahora sólo hay algún chispeo ligero previsto para este 1 de enero, con el cielo cubierto de nubes durante gran parte del día y que se irá despejando según avance la noche.

Para el viernes 2 de enero, antesala del fin del semana, el tiempo vivirá un aumento de las máximas hasta los 19 grados. Además, será un día principalmente soleado, con algunas nubes ocasionales y muy leves. Este viernes el viento será menos intenso que el día 1 de enero, reduciendo la sensación de frío.

Lluvia el fin de semana

El tiempo en Málaga irá cambiando a partir de la madrugada del 3 de enero, cuando empiece a entrar la borrasca Francis en la provincia. Así, la previsión de lluvia llega al 95% para el sábado, aunque será intermitente, alternando con algunos claros.

El viento volverá a coger fuerza, alcanzando los 25 kilómetros por hora, en especial por la tarde-noche del sábado. No obstante, las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 19 grados y mínimas de 15 grados.

El domingo será el peor día de lluvia, según la AEMET, que anuncia lluvias intensas durante todo el día y vientos de Levante de 25 kilómetros por hora durante la mayor parte de la jornada.

Previsión de lluvia para el jueves 3 de enero en la provincia de Málaga, aunque el grueso de la lluvia será débil. / Aemet

Cabalgata de la Cruz del Humilladero y en los distritos

Esto afectará a la organización de la cabalgata de la Cruz del Humilladero, una de las más importantes de Málaga tras la principal del día 5 de enero. Estaba prevista la llegada de los Reyes Magos en helicóptero y una gran cantidad de animación callejera. Sin embargo, actualmente las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas y su celebración está en suspenso a la espera de ver cómo evoluciona la previsión del tiempo.

No será la única afectada por la lluvia. Prácticamente todos los distritos celebran sus cabalgatas entre el 3 y el 4 de enero, para no solaparse con la principal de la tarde del 5 de enero. Su celebración está actualmente pendiente de cómo evolucione la borrasca Francis, aunque por ahora no hay buenas previsiones.

Día 5 de enero: la Cabalgata de Reyes y la lluvia

Más incierto es el panorama para el 5 de enero, cuando está prevista la Cabalgata de Reyes de Málaga. En principio, aunque todo puede cambiar, será un día de nubes y claro, con lluvias intermitentes, lo que aumenta más la imprevisibilidad. Además, coge un cambio de viento, con la entrada desde el sur, que deja más incierta la jornada.

Por ahora, aunque es pronto y puede haber cambios, las precipitaciones previstas para la jornada es de 6 litros por metro cuadrado, no es mucho, pero suficiente para llevar a la suspensión la Cabalgata.

Alternativas para la Cabalgata

Pues no hay demasiadas opciones para celebrar la Cabalgata. La experiencia del año pasado, de trasladar la Cabalgata a la mañana, queda descartada por dos razones. Por ahora no hay una seguridad total de que no llueva esa mañana del 5 de enero. Además, en 2025 el 5 de enero cayó en domingo, día no laborable y que facilitaba el traslado a la mañana y la participación en el cortejo o la afluencia del público.

Las lluvias intensas para el 3 y el 4 descarta adelantar incluso algo más la cabalgata. Queda la opción de jugar un poco con las horas de salida y término para encontrar un hueco sin lluvia, pero es tan inestable la previsión que habrá que esperar al día previo.

Vuelve la nieve a Málaga

Aunque la previsión es todavía a largo plazo, la AEMET anuncia el regreso de las nevadas a Málaga, que serán el 6 de enero, día de Reyes. La nieve está prevista en la Sierra de Tejeda-Almijara, en la parte oriental de la provincia.

Los municipios de Alfarnate, Alfarnatejo, Arenas, Alcaucín o Canillas del Aceituno, entre otros, prevén temperaturas de entre -2 y los 8 grados centígrados, y con una cota de nieve que bajará a los 200 metros. De hecho, no se descarta que nieve incluso en el municipio de Málaga capital, en la zona de los Montes, donde la altura ronda los 900 metros en su punto más alto.