Astilleros Nereo pide la suspensión temporal de las obras del paseo de Pedregalejo

Los Astilleros Nereo de Pedregalejo han pedido a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la suspensión temporal de las obras municipales del paseo marítimo de Pedregalejo, en el entorno de los astilleros, así como la apertura de un expediente de sanción contra los responsables del proyecto.

Los talleres de carpintería de ribera justifican la reclamación en que las obras incumplen la lista de condicionantes que, en 2022, aportó el Ministerio de Transición Ecológica, cuando les dio el visto bueno: «el informe vinculante (...) obligaba a no afectar dichas obras con la concesión del varadero y a no ejecutarse en la ribera del mar vigente», argumentan.

«Obra ilegal en la ribera del mar»

Para los astilleros, «se ha iniciado una obra ilegal sobre la ribera del mar, sin autorización» y además, «altera y atenta gravemente contra la actividad de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo».

Como ya adelantó este periódico el pasado 17 de octubre, para Alfonso Sánchez-Guitard, responsable de Nereo, «todo lo que están planteando ahí está fuera de las competencias del Ayuntamiento; es totalmente Dominio Público Marítimo-Terrestre»; dado que, argumentó, «la ribera del mar vigente es la del año 1962, que marca la ribera del mar por la fachada del restaurante Pez Tomillo».

Detalle del proyecto de paseo marítimo de Pedregalejo, en la parte que linda con Astilleros Nereo. / La Opinión

Por otra parte, Sánchez-Guitard detalló a este diario que las obras previstas plantean, delante de su recinto, ocho palmeras y cuatro farolas en el espacio que Nereo tiene de varadero. En su opinión, las obras dejarían «sin viabilidad la actividad BIC de la carpintería de ribera, al no poder acceder los barcos al astillero, o los del astillero a la mar y no poder introducir maderas y materiales para la propia actividad».

A este respecto, informó de que los astilleros acaban de firmar con la asociación de kayakistas de Málaga un acuerdo para que «400 socios dispongan del varadero histórico para todo tipo de actividades vinculadas con el kayak de mar».

La petición de suspensión temporal la supeditan a que se resuelva la ejecución de la sentencia del TSJA de 11 de marzo de 2019, que obliga a la Junta de Andalucía a actualizar la figura de la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo -declarada BIC en 2008- «por clara vulneración del principio de igualdad», al haber protegido la Junta los astilleros sevillanos de Coria del Río pero no los malagueños de Pedregalejo.

Astilleros Nereo también reclama la reposición de la rampa de varada destruida por una tubería de Emasa en 2004. / La Opinión

Por otra parte, Nereo también pide a Cultura que, «de manera inmediata» el Ayuntamiento de Málaga repare la rampa de varada de los astilleros que daba directamente al mar, «destruida por Emasa en 2004». Nereo entiende que con esta obra municipal ha habido «prevaricación administrativa» que ha provocado «un daño de lucro cesante y daño emergente en el uso de la concesión del varadero durante más de una década».

Los astilleros también reclaman que se integren en la redacción de unas instrucciones particulares, la propuesta de Nereo del ‘Embarcadero de San Telmo’, adelantada por este periódico.

Por otro lado, como detalló Alfonso Sánchez-Guitard, otra petición a la Junta de Andalucía es que, «por el principio de economía procesal, y ya que están declarados los Baños del Carmen BIC como Lugar de Interés Etnológico -declaración que tenemos suspendida por orden judicial, hasta que no se ejecute la sentencia del TSJA de 2019- que se incluyan en el entorno los Astilleros Nereo. Eso lo desbloquearía absolutamente todo».

Sánchez-Guitard estimó que Lugar de Interés Etnológico podría ser «una de las muchas tipologías que se podrían aplicar ahí, si tuvieran voluntad política».

Vista de los Astilleros Nereo, con los terrenos del Balneario del Carmen detrás. / La Opinión

Denuncia penal

El responsable de Astilleros Nereo anunció por último que esta denuncia «la llevaremos a la vía penal junto con el escrache del otro día y de los últimos años».

Alfonso Sánchez-Guitard hace referencia a la concentración de vecinos del sábado 13 de diciembre, de la que informó este periódico, que pedía el retranqueo de los astilleros de Pedregalejo y se oponía a su proyecto de muelle transitable, presentado a Puertos del Estado en diciembre.