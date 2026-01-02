Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga: cortes de tráfico y desvíos desde la medianoche del 4 de enero

La celebración de la Cabalgata de Reyes 2026 en Málaga la tarde del 5 de enero supondrá numerosos cambios de tráfico, cortes de calle y cambios en el transporte público, que se reforzará para atender la demanda de los miles de malagueños que se espera que acudan al Centro. Para ello, el Ayuntamiento de Málaga aplicará un dispositivo especial de movilidad y seguridad.

Refuerzo de la EMT para la Cabalgata

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofertará 20.000 plazas adicionales a lo largo de la jornada y aumentará en un 10% el número de autobuses en circulación, reforzando prácticamente todas las líneas que conectan los distritos con el centro urbano. De forma paralela, el Ayuntamiento de Málaga recomienda el uso de los autobuses y descartar el coche privado para evitar atascos y saturación en los accesos a los aparcamientos públicos.

Asimismo, la mayoría de las líneas prolongarán su servicio hasta las 00.00 horas del 5 al 6 de enero, con algunas excepciones de algunas que mantendrán su horario habitual: 15, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, C5, 73, 75 y C6. Las paradas del Paseo del Parque y la Alameda Principal se trasladarán provisionalmente al Paseo de los Curas y al Muelle de Heredia, donde se habilitará un carril bus especial.

Desde la medianoche del domingo y hasta la apertura al tráfico, se anulan las paradas situadas en Paseo del Parque-Torrijos. La parada ubicada en Cuarteles esquina avenida de la Aurora quedará exclusivamente en servicio para la línea 7 en sentido Parque Litoral y para la línea 20 en sentido Los Prados.

Cortes y desvíos de tráfico en el Centro de Málaga

Los cortes de tráfico previstos serán desde la medianoche del 4 al 5 de enero hasta la medianoche del 5 al 6 de enero, afectando especialmente al eje Paseo del Parque–Alameda Principal y a las calles incluidas en el itinerario de la Cabalgata, que discurrirá por zonas como plaza del General Torrijos, Puente de la Esperanza, Atarazanas, Puerta del Mar, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y el entorno del Ayuntamiento de Málaga.

A lo largo del día se irán estableciendo nuevos cierres y desvíos, especialmente a partir del mediodía y desde las 15.00 horas, por lo que se recomienda evitar la circulación por el Centro y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y la señalización habilitada.

Los cortes previstos son estos:

A partir de la medianoche del 4 al 5 de enero quedará cerrado al tráfico el eje Paseo del Parque-Alameda Principal, permitiéndose los itinerarios desde calle Córdoba a calle Puerta del Mar y desde Puente de Tetuán a Alameda de Colón y prohibiéndose el giro a la derecha e izquierda desde calle Córdoba hacia la Alameda Principal.

quedará cerrado al tráfico el eje Paseo del Parque-Alameda Principal, permitiéndose los itinerarios desde calle Córdoba a calle Puerta del Mar y desde Puente de Tetuán a Alameda de Colón y prohibiéndose el giro a la derecha e izquierda desde calle Córdoba hacia la Alameda Principal. A partir de las 12.00 horas del 5 de enero quedará cerrado al tráfico el acceso a Cortina del Muelle y Boquete del Muelle. Por tanto, se impedirán los giros desde calle Molina Lario, siendo la salida hacia Boquete del Muelle.

quedará cerrado al tráfico el acceso a Cortina del Muelle y Boquete del Muelle. Por tanto, se impedirán los giros desde calle Molina Lario, siendo la salida hacia Boquete del Muelle. A partir de las 15.00 horas del 5 de enero quedarán cerradas al tráfico calle Córdoba, Alameda de Colón, plaza General Torrijos, calle Molina Lario y el Puente de la Misericordia.

Aparcamientos municipales condicionados por los cortes

Las entradas y salidas de varios aparcamientos municipales, como Camas, Tejón y Rodríguez, Plaza de la Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía, estarán condicionadas a los cortes de tráfico establecidos.

En cambio, los aparcamientos de Salitre, San Juan de la Cruz, Carlos Haya, El Palo, Pío Baroja y Cruz de Humilladero permanecerán abiertos durante la jornada.

Un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desfile

En materia de seguridad, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un amplio operativo coordinado entre la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil. La Policía Local contará con 175 agentes destinados en exclusiva a la Cabalgata, además de otros 60 agentes del servicio ordinario, con especial atención a la seguridad de las carrozas durante todo el recorrido.

Cada carroza real irá acompañada por cuatro agentes, mientras que las temáticas contarán con dos, además de inspecciones previas para garantizar que cumplen las medidas de seguridad.

Protección Civil desplegará hasta 40 voluntarios con diez equipos desfibriladores, que se suman a los 690 dispositivos repartidos en distintos equipamientos y la vía pública, cuya ubicación puede consultarse en la web https://desfibriladores.malaga.eu/. Además de labores de apoyo, los voluntarios repartirán pulseras identificativas mediante códigos QR que permiten localizar a familiares o responsables de los menores.