Cambios en los autobuses de Málaga por la Cabalgata de Reyes 2026

La celebración de la Cabalgata de Reyes 2026 de Málaga en la tarde del 5 de enero obligará a realizar cambios en el tráfico y en las líneas de autobús de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Precisamente los autobuses aumentarán las plazas para esa jornada, con 20.000 más respecto a la habituales, incrementando el número de vehículos y las horas de servicio, ya que muchas de las líneas se mantendrán activas hasta las 00.00 horas del 5 al 6 de enero.

Ampliación del servicio

Todas las líneas prolongarán servicio realizando su última salida a las 24.00 horas del 5 al 6 de enero, excepto las siguientes líneas: 15, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40, C5, 73, 75 y C6, que mantendrán la última salida de su horario habitual.

En total, se incrementará en un 10% el número de autobuses que circularán el lunes por la ciudad.

Las paradas del Paseo del Parque y Alameda Principal se trasladarán al Paseo de los Curas y Muelle de Heredia, donde se establecerá un carril bus en sentido este.

Desde la medianoche del domingo y hasta la apertura al tráfico, se anulan las paradas situadas en Paseo del Parque-Torrijos. La parada ubicada en Cuarteles esquina avenida de la Aurora quedará exclusivamente en servicio para la línea 7 en sentido Parque Litoral y para la línea 20 en sentido Los Prados.

Cambios de paradas por la Cabalgata

A medida que se vayan acometiendo los cortes de tráfico por el desfile, las paradas o cabeceras de las principales líneas de autobús irán cambiando de la siguiente forma dependiendo de su recorrido:

Avenida de Andalucía-Rotonda : Líneas 11 sentido Universidad, 25, 31 y N4.

: Líneas 11 sentido Universidad, 25, 31 y N4. Muelle de Heredia sentido oeste (varias paradas): Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, N1, N2, C1, Aeropuerto. Las líneas 27 y 40 mantienen sus paradas en Muelle de Heredia en su horario habitual.

(varias paradas): Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, N1, N2, C1, Aeropuerto. Las líneas 27 y 40 mantienen sus paradas en Muelle de Heredia en su horario habitual. Muelle de Heredia sentido Este (parada ubicada en la puerta del Puerto L40): líneas 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, C2, N1 y N2.

(parada ubicada en la puerta del Puerto L40): líneas 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, C2, N1 y N2. Paseo de los Curas (ambos sentidos): Líneas 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, N1, N2 y Circulares 1 y 2.

(ambos sentidos): Líneas 1, 3, 8, 11, 14, 32, 33, 34, 35, 37, N1, N2 y Circulares 1 y 2. Calle Cuarteles (esquina avenida de la Aurora): L7 en sentido Parque Litoral y L20 en sentido Los Prados.

(esquina avenida de la Aurora): L7 en sentido Parque Litoral y L20 en sentido Los Prados. Calle Hilera: Líneas 21, 23 y 38, antes de las 15:00 zona Esperanza, (las líneas 7 y 8 anulan su parada en esta calle, quedando la parada más próxima en Armengual de la Mota).

Las grandes líneas de la EMT mantienen el servicio

Por su parte, las macrolíneas 1, 3, 8 y 11, que unen de un extremo a otro la ciudad, seguirán funcionando con el mismo origen y destino, aunque desviadas por Paseo de los Curas y Muelle de Heredia.

Además, debido al recorrido de la Cabalgata y por motivos de seguridad las paradas ubicadas en Atarazanas (Líneas 2, 17, 30 y 20 sentido Alegría de la Huerta) se trasladan a Puente de la Aurora.

Desvíos de las líneas de autobús

Asimismo, quedarán cortadas al tráfico la plaza de Torrijos, calle Atarazanas, Puente de la Esperanza y la calle de la Victoria estableciéndose los siguientes desvíos:

Zona este : Líneas 3, 8, 11, 32, 33, 34 y 35 se desvían por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (Idris en un sentido y Gutemberg en el otro) quedando anuladas las paradas de avenida de Príes y Paseo de Reding.

: Líneas 3, 8, 11, 32, 33, 34 y 35 se desvían por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (Idris en un sentido y Gutemberg en el otro) quedando anuladas las paradas de avenida de Príes y Paseo de Reding. Zona norte : quedarán anuladas todas las paradas de las calles Victoria y Compás de la Victoria, desviando las líneas 1, 36, 37 y circulares C1 y C2 por Camino Nuevo, Paseo de Sancha, Gutemberg y paseo marítimo en sentido centro y en sentido norte por la calle Idris.

: quedarán anuladas todas las paradas de las calles Victoria y Compás de la Victoria, desviando las líneas 1, 36, 37 y circulares C1 y C2 por Camino Nuevo, Paseo de Sancha, Gutemberg y paseo marítimo en sentido centro y en sentido norte por la calle Idris. Calle Hilera: Líneas 21, 23 y 38, cambiarán cabecera a zona calle Hilera-Banco Santander.

Recuperar la normalidad

Una vez que se vayan abriendo los diferentes movimientos al tráfico se irán recuperando los desvíos según el corte anterior (Alameda Principal/Paseo del Parque), hasta llegar a la normalidad a lo largo de la tarde.

Toda la información del dispositivo, planos, así como detalle de cada uno de los grupos de cabeceras y paradas estarán disponibles a través de la web de la EMT, de la App y de los perfiles en redes sociales en Instagram, X y Facebook.