Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primera bebéEl tiempoAtropelloEmpresasVega de MestanzaNereoDesaparecidoFiesta ilegalEfecto Pedroche
instagramlinkedin

LOTERÍA

Dónde comprar Lotería del Niño en Málaga 2026: guía de administraciones por barrios

Estas son todas las administraciones y negocios autorizados en los que puedes adquirir tus décimos para el sorteo que se celebrará el 6 de enero

Celebración de la dueña de la administración Los Jazmines.

Celebración de la dueña de la administración Los Jazmines. / ÁLEX ZEA / LMA_EXTERNAS

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Apenas quedan unos días para que unos pocos afortunados vean cambiada su suerte cuando se canten los números que tengan en su décimo de Lotería del Niño y consigan uno de los hitos más ansiados del país: lograr hacerse con su primer premio, dotado con 200.000 euros el décimo.

Ante la cercanía de este momento de ilusión y esperanza, los malagueños aprovechan los últimos instantes para hacerse con su boleto, una hazaña que les hace recorrer la ciudad en busca de una administración de Lotería en la que probar suerte.

Para facilitar esta gesta, aquí pueden encontrar el listado completo de las administraciones de Lotería que se encuentra en toda la ciudad de Málaga, diferenciadas por barrios.

Todas las administraciones de Lotería de Málaga capital

En concreto, Málaga capital acoge 108 puntos de venta, de los que 63 son administraciones y 45 receptores, es decir, negocios comerciales con autorización para vender Lotería. Aquí puedes consultar el listado completo, así como en la página de Loterías y Apuestas del Estado.

Tipo/Nombre/Dirección/Población

Administración

33

FRANZ KAFKA, 8 L-9

Málaga

Receptor

50215

AVDA. PLUTARCO, 18 L-6

Málaga

Receptor

50610

TORREMOLINOS, 39

Málaga

Receptor

50680

TRAVESIA DE MAQUEDA, 58 - CAMPANILLAS

Málaga

Receptor

50685

JOSE CALDERON, 71 - CAMPANILLAS

Málaga

Administración

62

C/ANTIGONA, 3 LOC 17

Málaga

Administración

80

GODINO, 1 - QUIOSCO

Málaga

Administración

79

ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO, 10

Málaga

Administración

75

C.C. CORTE INGLES AVDA.ANDALUCIA, 4-6 PL.S-2

Málaga

Administración

74

PZA. DE BAILEN, 6

Málaga

Administración

65

AVDA. MANUEL AGUSTIN HEREDIA, 10

Málaga

Administración

67

C.C. CARREFOUR ALAMEDA L-28 (SAINT EXUPERY, S/N)

Málaga

Receptor

51155

SOLDADO MUÑOZ CAÑERO, 4

Málaga

Receptor

51160

PZA. NAZARET, 4, L-9

Málaga

Receptor

51165

MAGISTRADO SALVADOR BARBERA, 3

Málaga

Receptor

51170

BOLIVIA, 71-73

Málaga

Receptor

51175

CARRETERA DE COIN, 76, L-8

Málaga

Administración

68

C.C. LARIOS CENTRO, AVDA. DE LA AURORA, 25 L-803

Málaga

Receptor

51185

PIO BAROJA, 18

Málaga

Receptor

51190

BOCA NEGRA, 1

Málaga

Administración

78

C.C. (ECI) BAHIA MALAGA, C/ HAMLET, 2

Málaga

Administración

69

ROBINSON CRUSOE, 12

Málaga

Receptor

51210

ALCALDE RUIZ DEL PORTAL, 3

Málaga

Receptor

51215

CAPITAN HUELIN, 36

Málaga

Receptor

51220

RAMON Y CAJAL, 69

Málaga

Receptor

51225

LUIS BARAHONA DE SOTO, 18-L-37

Málaga

Receptor

51235

PLAZA DE MOZART, BLOQUE 9, LOCAL 10

Málaga

Receptor

51245

AVDA. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, 1

Málaga

Administración

57

LOPE DE RUEDA, 41

Málaga

Receptor

51270

PASAJE URBASA, L-4

Málaga

Receptor

51275

MONSEÑOR BOCANEGRA, 7

Málaga

Administración

73

SAN RAFAEL, 17

Málaga

Receptor

51285

ABDALAJÍS, 4 L-1C

Málaga

Administración

59

MARMOLES, 41

Málaga

Receptor

51295

ALCALDE DÍAZ ZAFRA, 26 L-3

Málaga

Receptor

51310

LOPE DE RUEDA, 96

Málaga

Receptor

51315

JUAN VALDES, 20

Málaga

Receptor

51325

LAGUNILLAS, 66

Málaga

Receptor

51330

JUAN DE AUSTRIA, 33

Málaga

Receptor

51335

ESLA, 3

Málaga

Receptor

51340

DOMINGO DE ORUETA, 17

Málaga

Receptor

51345

BARLOVENTO, 2

Málaga

Receptor

51350

NTRA. SRA. DEL TISCAR, 14

Málaga

Receptor

51370

ALAMEDA BARCELO, 3

Málaga

Receptor

51375

ALCALDE GUTIERREZ BUENO, 2

Málaga

Receptor

51380

ALMERIA, 55

Málaga

Receptor

51390

PASEO DE LOS TILOS, 44

Málaga

Receptor

51400

PASEO DE LOS TILOS, 67

Málaga

Receptor

51405

GORDON, 12

Málaga

Receptor

51420

GOMEZ PALLETE, 3

Málaga

Receptor

51425

AVDA. VILLA ROSA, 35

Málaga

Receptor

51445

AYALA, 78

Málaga

Receptor

51450

PANERON, 146

Málaga

Receptor

51465

GAUCIN, 12

Málaga

Receptor

51470

MANUEL ALTOLAGUIRRE, 28

Málaga

Administración

46

NARCISO FRANQUELO, 7 (URB. LA ROCA)

Málaga

Receptor

51485

ANTONIO GAUDI, 24

Málaga

Receptor

51505

SAN VICENTE DE PAUL, ESQ. Pº LIMONAR

Málaga

Administración

70

C.C. LOS PATIOS, AVDA. VELAZQUEZ, 241, L-10

Málaga

Receptor

51530

AVDA. JOSE RIBERA, 27

Málaga

Administración

60

MARTINEZ MALDONADO, 70

Málaga

Administración

61

ARMENGUAL DE LA MOTA, 13 L-B3

Málaga

Administración

47

AVDA. VELÁZQUEZ, 53

Málaga

Administración

58

ALOZAINA, 4, L-5

Málaga

Administración

48

CRISTO DE LA EPIDEMIA, 89

Málaga

Administración

51

CATAPILCO, 3

Málaga

Administración

63

PZA. DE LA LUZ, 10

Málaga

Administración

5

GRANADA, 5

Málaga

Administración

52

ALCALDE JOAQUIN QUILES, 5

Málaga

Administración

53

JEREZ PERCHET, 2 L-2

Málaga

Administración

26

CAMINO SUAREZ, 30-L-2

Málaga

Administración

39

FERNANDO CAMINO, 13

Málaga

Administración

35

DUQUE DE RIVAS, 2

Málaga

Administración

Noticias relacionadas y más

36

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
  2. Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
  3. La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
  4. El restaurante de Málaga que tiene su propia pescadería: con el 'mejor pescaíto' fresco por apenas 6 euros
  5. El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
  6. Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
  7. Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita
  8. Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados

Lotería La Piedad, la Doña Manolita del Sur, firma un 2025 para la historia: 10 grandes premios en un solo año

Tercer vía crucis para la Bahía de Málaga

Málaga alcanza un nuevo máximo histórico de empresas y roza las 60.000

Málaga alcanza un nuevo máximo histórico de empresas y roza las 60.000

Este sábado arranca el Jubileo por el centenario del beato padre Arnáiz

Este sábado arranca el Jubileo por el centenario del beato padre Arnáiz

Dónde comprar Lotería del Niño en Málaga 2026: guía de administraciones por barrios

Dónde comprar Lotería del Niño en Málaga 2026: guía de administraciones por barrios

Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes

Los Reyes Magos repartirán en la sede de Inpavi en Málaga más de 1.350 juguetes

Astilleros Nereo pide la suspensión temporal de las obras del paseo de Pedregalejo

Astilleros Nereo pide la suspensión temporal de las obras del paseo de Pedregalejo

Las obras del metro de Málaga obligan a Nueva Esperanza a cambiar su itinerario de ida y de regreso el Martes Santo

Las obras del metro de Málaga obligan a Nueva Esperanza a cambiar su itinerario de ida y de regreso el Martes Santo
Tracking Pixel Contents