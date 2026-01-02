LOTERÍA
Dónde comprar Lotería del Niño en Málaga 2026: guía de administraciones por barrios
Estas son todas las administraciones y negocios autorizados en los que puedes adquirir tus décimos para el sorteo que se celebrará el 6 de enero
Apenas quedan unos días para que unos pocos afortunados vean cambiada su suerte cuando se canten los números que tengan en su décimo de Lotería del Niño y consigan uno de los hitos más ansiados del país: lograr hacerse con su primer premio, dotado con 200.000 euros el décimo.
Ante la cercanía de este momento de ilusión y esperanza, los malagueños aprovechan los últimos instantes para hacerse con su boleto, una hazaña que les hace recorrer la ciudad en busca de una administración de Lotería en la que probar suerte.
Para facilitar esta gesta, aquí pueden encontrar el listado completo de las administraciones de Lotería que se encuentra en toda la ciudad de Málaga, diferenciadas por barrios.
Todas las administraciones de Lotería de Málaga capital
En concreto, Málaga capital acoge 108 puntos de venta, de los que 63 son administraciones y 45 receptores, es decir, negocios comerciales con autorización para vender Lotería. Aquí puedes consultar el listado completo, así como en la página de Loterías y Apuestas del Estado.
Tipo/Nombre/Dirección/Población
Administración
33
FRANZ KAFKA, 8 L-9
Málaga
Receptor
50215
AVDA. PLUTARCO, 18 L-6
Málaga
Receptor
50610
TORREMOLINOS, 39
Málaga
Receptor
50680
TRAVESIA DE MAQUEDA, 58 - CAMPANILLAS
Málaga
Receptor
50685
JOSE CALDERON, 71 - CAMPANILLAS
Málaga
Administración
62
C/ANTIGONA, 3 LOC 17
Málaga
Administración
80
GODINO, 1 - QUIOSCO
Málaga
Administración
79
ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO, 10
Málaga
Administración
75
C.C. CORTE INGLES AVDA.ANDALUCIA, 4-6 PL.S-2
Málaga
Administración
74
PZA. DE BAILEN, 6
Málaga
Administración
65
AVDA. MANUEL AGUSTIN HEREDIA, 10
Málaga
Administración
67
C.C. CARREFOUR ALAMEDA L-28 (SAINT EXUPERY, S/N)
Málaga
Receptor
51155
SOLDADO MUÑOZ CAÑERO, 4
Málaga
Receptor
51160
PZA. NAZARET, 4, L-9
Málaga
Receptor
51165
MAGISTRADO SALVADOR BARBERA, 3
Málaga
Receptor
51170
BOLIVIA, 71-73
Málaga
Receptor
51175
CARRETERA DE COIN, 76, L-8
Málaga
Administración
68
C.C. LARIOS CENTRO, AVDA. DE LA AURORA, 25 L-803
Málaga
Receptor
51185
PIO BAROJA, 18
Málaga
Receptor
51190
BOCA NEGRA, 1
Málaga
Administración
78
C.C. (ECI) BAHIA MALAGA, C/ HAMLET, 2
Málaga
Administración
69
ROBINSON CRUSOE, 12
Málaga
Receptor
51210
ALCALDE RUIZ DEL PORTAL, 3
Málaga
Receptor
51215
CAPITAN HUELIN, 36
Málaga
Receptor
51220
RAMON Y CAJAL, 69
Málaga
Receptor
51225
LUIS BARAHONA DE SOTO, 18-L-37
Málaga
Receptor
51235
PLAZA DE MOZART, BLOQUE 9, LOCAL 10
Málaga
Receptor
51245
AVDA. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES, 1
Málaga
Administración
57
LOPE DE RUEDA, 41
Málaga
Receptor
51270
PASAJE URBASA, L-4
Málaga
Receptor
51275
MONSEÑOR BOCANEGRA, 7
Málaga
Administración
73
SAN RAFAEL, 17
Málaga
Receptor
51285
ABDALAJÍS, 4 L-1C
Málaga
Administración
59
MARMOLES, 41
Málaga
Receptor
51295
ALCALDE DÍAZ ZAFRA, 26 L-3
Málaga
Receptor
51310
LOPE DE RUEDA, 96
Málaga
Receptor
51315
JUAN VALDES, 20
Málaga
Receptor
51325
LAGUNILLAS, 66
Málaga
Receptor
51330
JUAN DE AUSTRIA, 33
Málaga
Receptor
51335
ESLA, 3
Málaga
Receptor
51340
DOMINGO DE ORUETA, 17
Málaga
Receptor
51345
BARLOVENTO, 2
Málaga
Receptor
51350
NTRA. SRA. DEL TISCAR, 14
Málaga
Receptor
51370
ALAMEDA BARCELO, 3
Málaga
Receptor
51375
ALCALDE GUTIERREZ BUENO, 2
Málaga
Receptor
51380
ALMERIA, 55
Málaga
Receptor
51390
PASEO DE LOS TILOS, 44
Málaga
Receptor
51400
PASEO DE LOS TILOS, 67
Málaga
Receptor
51405
GORDON, 12
Málaga
Receptor
51420
GOMEZ PALLETE, 3
Málaga
Receptor
51425
AVDA. VILLA ROSA, 35
Málaga
Receptor
51445
AYALA, 78
Málaga
Receptor
51450
PANERON, 146
Málaga
Receptor
51465
GAUCIN, 12
Málaga
Receptor
51470
MANUEL ALTOLAGUIRRE, 28
Málaga
Administración
46
NARCISO FRANQUELO, 7 (URB. LA ROCA)
Málaga
Receptor
51485
ANTONIO GAUDI, 24
Málaga
Receptor
51505
SAN VICENTE DE PAUL, ESQ. Pº LIMONAR
Málaga
Administración
70
C.C. LOS PATIOS, AVDA. VELAZQUEZ, 241, L-10
Málaga
Receptor
51530
AVDA. JOSE RIBERA, 27
Málaga
Administración
60
MARTINEZ MALDONADO, 70
Málaga
Administración
61
ARMENGUAL DE LA MOTA, 13 L-B3
Málaga
Administración
47
AVDA. VELÁZQUEZ, 53
Málaga
Administración
58
ALOZAINA, 4, L-5
Málaga
Administración
48
CRISTO DE LA EPIDEMIA, 89
Málaga
Administración
51
CATAPILCO, 3
Málaga
Administración
63
PZA. DE LA LUZ, 10
Málaga
Administración
5
GRANADA, 5
Málaga
Administración
52
ALCALDE JOAQUIN QUILES, 5
Málaga
Administración
53
JEREZ PERCHET, 2 L-2
Málaga
Administración
26
CAMINO SUAREZ, 30-L-2
Málaga
Administración
39
FERNANDO CAMINO, 13
Málaga
Administración
35
DUQUE DE RIVAS, 2
Málaga
Administración
36
- El restaurante de Málaga con 200 años de historia por el que han pasado Hemingway, Alfonso XIII y Camarón
- Alerta roja en Málaga: fuertes lluvias y tormentas en el Guadalhorce y Costa del Sol
- La borrasca Francis llega a Málaga: lluvia, nieve y riesgo para la Cabalgata
- El restaurante de Málaga que tiene su propia pescadería: con el 'mejor pescaíto' fresco por apenas 6 euros
- El pueblo de Málaga que pasó de ser fundado por Julio César y ver nacer a Blas Infante a ser el mejor destino turístico
- Esta confitería de Málaga cocina sus panetones con ingredientes traídos directamente desde Italia: es uno de los mejores de toda España
- Maldita Dolores': así es el nuevo restaurante de Málaga que abre en la antigua Cosmopolita
- Tragedia en Málaga: un hombre de 57 años fallece arrollado por el Cercanías en Los Prados