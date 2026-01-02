La Diputación invierte 11,1 millones en la mejora de 19 depuradoras

La Diputación de Málaga ha destinado un total de 11,1 millones de euros para la mejora, mantenimiento y modernización de 19 depuradoras en la provincia, infraestructuras que son gestionadas por el Consorcio Provincial del Agua.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado la importancia de este tipo de actuaciones, al tiempo que ha afirmado que "la depuración de las aguas residuales y su aprovechamiento es uno de los pilares fundamentales dentro de la gestión del ciclo del agua".

En concreto, se trata de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Alameda (670.066,10 euros), Alcaucín (251.854,69 euros), Ardales (572.916,95 euros), Atajate (1.270.932,43 euros), Canillas de Albaida (447.233,72 euros), Cañete La Real (44.923,24 euros), Casabermeja (1.630.134,90 euros) y Colmenar (575.589,36 euros). También Comares (165.487,64 euros), Cuevas de San Marcos (442.496,50 euros), Cútar (229.984,19 euros), El Burgo (1.526.790,07 euros), Frigiliana (889.151,98 euros), Parauta (449.929,09 euros), Sayalonga (600.066,46 euros), Sedella (311.806,04 euros), Totalán (168.498,19 euros), Villanueva de Tapia (359.508,86 euros) y Villanueva del Trabuco (485.045,93 euros). En total, 11.092.416,34 euros.

Salado ha explicado que todas estas actuaciones, ya finalizadas, "son obras costosas y poco visibles para los ciudadanos, pero de vital importancia para abordar futuros problemas de riego y para planificar el desarrollo urbanístico, turístico y empresarial de los municipios de la provincia".

Seis de esas EDAR --Cañete La Real, Alcaucín, Sedella, Canillas de Albaida, El Burgo y Parauta-- ya han sido recepcionadas por la Diputación, y el resto está pendiente de ese trámite administrativo.

A través del Servicio de Territorio Sostenible de la Diputación también se han terminado ya, y se encuentran operativas, las obras de rehabilitación de colectores de saneamiento en el paseo marítimo de Algarrobo Costa con filtraciones de freático, por un importe de 631.634,51 euros; la impermeabilización del colector de saneamiento de Torre del Mar (Vélez-Málaga), por 423.325,62 euros; y actuaciones para corregir el problema de conductividad en el colector de Torre del Mar y de Caleta de Vélez, por 1.199.377,87 euros.

Se ha adjudicado por 10,8 millones de euros un contrato para mejorar las redes de agua y luchar contra las fugas en 71 municipios / L.O.

Finalmente, la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de Málaga y Torremolinos se han aliado para impulsar una red de aguas regeneradas para el riego de zonas verdes de los dos municipios. Los convenios --entre la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, por un lado, y entre los dos consistorios, por otro-- se firmaron el pasado mes de agosto, y la Diputación de Málaga aportará un total de 746.115,90 euros.

Mejorar las redes para combatir las fugas

Por otra parte, el presidente ha recordado que la Diputación de Málaga aprobó en el pleno celebrado el pasado 17 de diciembre la adjudicación por 10,8 millones de euros de diferentes actuaciones para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en el ciclo integral del agua en 71 municipios de la provincia a través de la implantación de sistemas digitales que permitirán monitorizar y optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Estas acciones se enmarcan en el proyecto Málaga Aqua Rural 5.0, dotado con 15,5 millones de euros y cofinanciado con casi 10 millones de euros por fondos europeos Next Generation.