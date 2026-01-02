Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emasa inicia varias obras en Málaga, que afectarán al suministro y al tráfico

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ejecutará trabajos en la Carretera de Cádiz, Este, Churriana, Ciudad Jardín y Bailén-Miraflores, con el objetivo de mejorar las infraestructuras

Obras de Emasa en el pasillo de Santo Domingo.

Obras de Emasa en el pasillo de Santo Domingo. / Álex Zea

La Opinión

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, informa este viernes de varias actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto acometer esta próxima semana, que afectarán al suministro o a la movilidad por el corte de vías

Las calles afectadas y las obras son las siguientes:

  • Calle Jesús Corchón, 1 (Carretera de Cádiz): obras de injerencia pluvial para las zonas verdes de un edificio, con una duración estimada de una semana. Los trabajos conllevan la ocupación de la calzada.
  • Calle Miguel Moya, 7 (Este): obras de renovación de injerencia, del 7 al 9 de enero. Los trabajos conllevan la ocupación de la calzada.
  • Carretera del campo de golf, 53 (Churriana): canalización de un tramo de 30 metros de la red general de saneamiento, con una duración estimada de dos semanas. Las obras conllevarán la ocupación de la calzada en sentido noroeste.
  • Calle Solitario, 1 (Ciudad Jardín): canalización de un tramo 85 metros de la red de abastecimiento, con una duración estimada de un mes. Las obras conllevarán la ocupación de la calzada y de la zona de estacionamiento en el tramo comprendido entre las calles Manuel Laguna y Canchas.
  • Calle Cristino Martos, 9 (Bailén-Miraflores): obras de renovación de injerencia, con una duración estimada de cinco días. Las obras conllevarán la ocupación de la calzada en el tramo comprendido entre la calle Tomás de Burgos y la avenida Arroyo de los Ángeles.

Durante la próxima semana, el Consistorio avisa que también "se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad", de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.

