Los expertos han hablado: este es el mejor roscón de Reyes de toda Málaga

Si unos dulces reflejan la auténtica esencia de la Navidad, además de los tradicionales turrones, mazapanes y mantecados, son los emblemáticos roscones de Reyes. Y para encontrar los establecimientos que realizan los mejores de todo el país, los expertos de la revista Viajar han visitado todas las provincias, entre ellas, Málaga, hasta dar con las creaciones más elaboradas y sabrosas.

Así, han creado un mapa con estos dulces que "huelen a azahar y a ralladura de naranja", en el que se incluyen tanto pastelerías artesanas como obradores históricos y nuevas propuestas que reinterpretan este postre sin perder su esencia.

Los mejores roscones de Reyes de todo el país

"Una tradición que recorre nuestro país de punta a punta y que define a la perfección la personalidad de los lugares donde se elabora: más jugosos o más compactos, con masa madre o con fermentaciones cortas, rellenos de nata, de trufa o, simplemente, con fruta escarchada, su versión más clásica y reconocida", han añadido los expertos.

Así, han recorrido cada una de las provincias en busca del mejor roscón: "Tras semanas de catas, recomendaciones de expertos, consultas a maestros pasteleros y muchas pruebas, hemos elaborado una selección que pone en valor la diversidad repostera de nuestro país".

El mejor roscón de Reyes de Málaga: Ana La Fantástica

Y en el caso de Málaga, una pastelería ha destacado sobre las demás por su roscón de Reyes: Ana La Fantástica una pequeña panadería artesanal cuyas creaciones culinarias le han valido para incluso ser reconocido por la Guía Repsol entre los mejores de España.

Mapa con los mejores roscones de todo el país, provincia a provincia / Revista Viajar

"En Málaga, uno de los roscones más celebrados es el de Ana La Fantástica, elaborado con masa madre natural, sin mejorantes ni conservantes, y con un marcado aroma a naranja y agua de azahar", han señalado sobre este negocio los expertos de la revista Viajar.

Además, han indicado que este dulce reconocido por la Guía Repsol entre los mejores de España se puede disfrutar tanto en su versión clásica y relleno de trufa y ganache de chocolate, como de nata o de mousse y crema pistacho.

"Pero siempre con una miga esponjosa y un sabor limpio y muy equilibrado", han recalcado desde la publicación.

La historia de Ana La Fantástica: de Galicia a Málaga y apuesta por lo artesanal

La historia de este negocio comenzó cuando su dueña e impulsora, Ana Portela, se mudó de su Galicia natal a Málaga y se topó con dificultades para adquirir un pan artesanal "como el que llevaba comprando en mi pueblo toda mi vida".

Así nació Ana La Fantástica, un establecimiento que cuenta con dos locales diferenciados en la capital malagueña, uno en calle Castillo de Sohail y otro en calle Hilera, en el que sus clientes pueden "comprar y degustar un producto de calidad".

"El concepto de Ana La Fantástica es una filosofía/espacio donde existe una dedicación, transparencia y cariño para hacer un pan y unos productos con buena materia prima y el tiempo necesario", ha recalcado su propietaria.

Precios y tamaños del roscón: cuánto cuesta y qué opciones hay

En el caso de los roscones, se pueden adquirir por entre 21,50 y 43,50 euros, dependiendo de su tamaño, que puede ser de 500 gramos o de 750, así como por sus sabores, entre los que se encuentran sin relleno, de nata, trufa de chocolate, pistacho, Lotus y Kinder.

"Nuestro roscón prometo que es fantástico", han destacado desde el propio negocio.

En cuanto al resto de Andalucía, los ganadores han sido el Obrador Miguel Ángel de Almería, La Cremita Obrador de Cádiz, Dulcería Manu Jara en Sevilla; Horno La Tradición de Córdoba; Pastelería Mercedes Isla, de Granada; Dulcería Nova Ruiz, en Huelva, y Pastelería La Gloria de Linares, Jaén.