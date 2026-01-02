De humanidades a la IA: Cuatro decanos de la UMA lideran el debate universitario nacional

Desde la adaptación a la inteligencia artificial hasta las prácticas externas, la innovación docente o la modificación de los planes de estudios son algunos de los asuntos que atraviesan hoy a la universidad española y cuyo debate lideran cuatro decanos de la Universidad de Málaga (UMA).

Es el caso de Manuel Enciso, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática; Sara Robles, de Filosofía y Letras; Noelia Moreno, de Ciencias de la Salud, y Jesús Marín, de Bellas Artes, que están al frente de sus conferencias nacionales de decanos.

Estos órganos agrupan a facultades de una misma rama de conocimiento y funcionan como espacios de coordinación, consenso e interlocución, donde se discute sobre titulaciones, se fijan posiciones comunes y se abordan los retos que afectan al sistema universitario.

Desde estas conferencias, se toman decisiones que influyen directamente en cómo se enseña, cómo se evalúa y cómo se adaptan los estudios a un contexto marcado por los cambios tecnológicos, las demandas profesionales y la necesidad de mantener la calidad académica.

Encontrar puntos de encuentro

Coordinar a decenas de facultades con realidades distintas y encontrar puntos de encuentro es una tarea que la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga (UMA), Sara Robles, ha asumido desde hace unos meses al liderar la Asociación de Decanatos de Artes y Humanidades (ADEAH).

La asociación agrupa a casi 60 centros de todo el país y, según explica Robles, atraviesa una etapa de consolidación tras años de crecimiento, un momento clave para reforzar su estructura y su visibilidad.

“La asociación ha ido ganando peso en los últimos años y ahora estamos en una fase en la que es importante que todas las facultades se sientan representadas”, señala Robles al recordar que aceptó el cargo tras la insistencia de sus colegas y con el respaldo de un equipo formado por otras dos decanas.

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga y presidenta de la Asociación de Decanatos de Artes y Humanidades, Sara Robles posa para una foto en el Rectorado de la Universidad de Málaga. / Carlos Díaz (EFE)

Entre las prioridades de su mandato, figura dar mayor proyección social a los estudios de humanidades y artes, fomentar el intercambio científico entre centros y abordar retos emergentes como el impacto de la inteligencia artificial, un debate que ya ha empezado a tomar forma dentro de la asociación con la colaboración de universidades que trabajan en este ámbito.

En un terreno muy distinto, pero con una lógica de funcionamiento similar, se mueve la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Facultades de Fisioterapia (CNDFF), presidida por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA, Noelia Moreno, un órgano que representa a todas las universidades que ofertan estos estudios y que tiene una relación directa con el desarrollo académico y profesional de la titulación.

Moreno subraya que su elección estuvo ligada a su perfil como fisioterapeuta de formación y como decana de una facultad de Ciencias de la Salud, un valor añadido a la hora de tratar cuestiones propias de la titulación y de su repercusión en el ámbito sanitario. “Mis compañeros consideraron importante que la presidencia la asumiera alguien de la propia disciplina”, explica.

Durante su mandato, la conferencia ha mantenido una intensa actividad de interlocución con el Ministerio de Universidades y otros organismos para defender las competencias profesionales de la fisioterapia y garantizar que determinadas funciones recaigan en profesionales con formación específica para ello.

La decana de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Fisioterapia, Noelia Moreno posa para una foto en el Rectorado de la Universidad de Málaga. / Carlos Díaz (EFE)

Distintas disciplinas, retos compartidos

Más allá de la defensa del ámbito profesional, estas conferencias trabajan también en cuestiones que afectan directamente a la docencia, como la innovación educativa, las prácticas externas o la elaboración de documentos de buenas prácticas que sirven de referencia a las facultades de todo el país.

"Hemos creado comisiones específicas para reflexionar sobre cómo mejorar la docencia, las prácticas clínicas y la simulación, y esos documentos son muy útiles para todos”, explica la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA al destacar la importancia de estas líneas de trabajo para mejorar la calidad de la formación, especialmente en titulaciones con alta carga práctica.

La Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática (CODDII), presidida por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA, Manuel Enciso, que afronta su mandato en un momento especialmente complejo para la disciplina, marcado por la expansión de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la creciente demanda de profesionales.

Enciso explica que uno de los grandes retos es mantener una visión global de lo que significa estudiar informática y evitar una fragmentación excesiva de los títulos. “Es importante no perder las raíces de la informática y, al mismo tiempo, incorporar ámbitos que hoy son absolutamente imprescindibles”, apunta a EFE.

Desde esta conferencia se trabaja para armonizar los estudios a nivel nacional y para integrar de forma estructural contenidos relacionados con la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pero no como elementos accesorios, sino como competencias básicas de los futuros egresados.

El director de este centro universitario subraya la necesidad de avanzar hacia acuerdos más amplios que permitan reforzar el sistema y responder a la presión del mercado laboral, un debate que, a su juicio, requiere una visión de conjunto y una coordinación real entre todas las universidades.

Robles destaca que estos foros son clave para canalizar propuestas comunes y servir de interlocutores ante otros órganos del sistema universitario, mientras que Moreno insiste en que permiten poner en común problemas y soluciones que, de otro modo, “cada centro afrontaría en solitario”.

El decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y presidente de la Conferencia nacional de Decanos de Bellas Artes, Jesús Marín posa para una foto en el Rectorado / Carlos Díaz (EFE)

En el caso de Bellas Artes, es necesario afrontar el encaje de la formación en la práctica artística a los distintos niveles académicos, no solo universitarios, sino en otros escenarios a nivel autonómico y nacional, explica Marín, que es presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Bellas Artes desde el pasado noviembre.

Por otra parte, se impulsarán acciones de reconocimiento de nuevas especialidades, como algunas categorías históricamente reclamadas atendiendo a los lenguajes y disciplinas artísticas que conforman el panorama de la investigación, experimentación y producción artística.