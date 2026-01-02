La incidencia de la gripe desciende en Málaga en la semana de Navidad

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas, entre ellas la gripe, se ha reducido un 42,3% en Málaga durante la semana de Navidad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía.

No obstante, a pesar de este descenso, que se ha producido también a nivel andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido “no bajar la guardia” ante la gripe y el resto de virus respiratorios.

“Aunque los datos reflejan un pronunciado descenso de la incidencia en la última semana, pueden estar influidos por los días festivos y probablemente en las próximas semanas veamos subir de nuevo el número de casos y aún nos encontramos en niveles epidémicos”, ha advertido este viernes el consejero.

Bajan los casos

Durante la semana del 22 al 28 de diciembre, en la que se celebró la Navidad, la tasa global de incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria en Málaga ha sido de 209 casos por 100.000 habitantes, frente a los 362 casos registrados en la semana anterior. Se trata de la cifra más baja de toda la comunidad, siendo Cádiz la provincia con los valores máximos (423,9).

Descienden los casos de gripe en la semana de Navidad / L.O.

En lo que respecta a la tasa de síndrome gripal, también se ha reducido a casi la mitad durante los primeros días de la Navidad. Según los datos facilitados por la Junta, ha disminuido un 42,6%, al pasar de los 67,6 casos por cada 100.000 habitantes a los 38,8.

Incidencia en Andalucía

A nivel andaluz, las cifras también reflejan un descenso en la última semana del 22 al 28 de diciembre. En concreto, la tasa de incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria en Andalucía ha sido de 299 casos por 100.000 habitantes, frente a los 475,1 casos registrados en la semana anterior.

En cuanto a la tasa de síndrome gripal, se ha registrado también una brusca caída, al pasar en una semana de los 79 casos por 100.000 habitantes a los 45,2 casos.

Plan de Alta Frecuentación

Frente a este contexto, el consejero ha recordado que Andalucía cuenta con un plan de acción frente a la gripe y el Plan de Alta Frecuentación en los hospitales y centros sanitarios que se activa en función de la demanda asistencial.

De manera que, el uso de la mascarilla es obligatorio en aquellos centros donde se haya tenido que activar el PAF en al menos tres ocasiones en los últimos siete días y está recomendado en el resto de los centros sanitarios de la comunidad.

Vacunación

Pese a ello, el titular de Sanidad ha insistido en que la vacunación es “la mejor forma que tenemos para protegernos y proteger a las personas vulnerables frente a la gripe y el resto de infecciones respiratorias”.

En este sentido, ha subrayado que “la campaña de vacunación continúa”, aunque ha resaltado que ya se han vacunado 1.881.411 andaluces frente a la gripe y 768.030 frente a la covid.

En Málaga, han sido 339.926 personas las que se han inmunizado contra la gripe desde el inicio de la campaña y 138.064 frente al covid-19.

Finalmente, 40.939 menores de seis meses han sido inmunizados ante al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, en la comunidad autónoma. Esto supone un 94,6% del total de los bebés nacidos en Andalucía desde el 1 de abril, además de los prematuros menores de 12 meses y los menores de dos años con patologías graves. En el caso de la provincia malagueña, se ha inmunizado frente al VRS un 92,3% de la población diana, es decir, 7.207 bebés.