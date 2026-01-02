La Junta prioriza el entorno familiar: más de 500 menores tutelados en Málaga viven en acogimiento

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha valorado que cerca del 60% de los menores tutelados en la provincia de Málaga por la administración autonómica se encuentran actualmente en acogimiento familiar, «demostrando que para el Gobierno andaluz es una prioridad favorecer el entorno familiar entre estos menores, frente a la institucionalización».

El sistema de protección de menores, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, atiende en la actualidad en la provincia a 1.012 menores de edad, de los cuales 937 se encuentran en situación de desamparo ratificado, 58 están en desamparo provisional, pendientes de confirmación administrativa, y 17 de ellos han requerido una atención inmediata por situaciones de urgencia.

Entre los 937 menores cuya tutela ejercida por el Gobierno autonómico es firme, el 56% de ellos se encuentra en situación de acogimiento familiar, lo que supone 524 menores; mientras que 323 menores están en centros residenciales y 90 de ellos se encuentran en otras situaciones como permisos con familias extensas, centros de reforma o situaciones administrativas especiales.

Visita a la Residencia Ángeles Custodios

La delegada de la Junta visitó la Residencia Juvenil Ángeles Custodios, en Pedregalejo, acompañada por la secretaria general de Inclusión Social, Laura del Valle; la coordinadora provincial del IAJ, Alba Ortiz; y el Jefe de Servicio de Protección de Menores, Jaime Aguilera. Este centro tiene 16 plazas concertadas, con menores entre los 10 y los 17 años.

Navarro añadió que estos centros llevan a cabo una importante labor con los menores tutelados, ofreciéndoles un proyecto educativo y de autonomía personal. «Aquí no sólo conviven los menores, también desarrollan sus habilidades personales, sociales y de convivencia para prepararse para la vida adulta», afirmó.

«Los centros residenciales ofrecen los recursos necesarios y especializados por parte del Gobierno andaluz para dar una respuesta ajustada a las circunstancias de los menores, pero sin duda el eje principal de nuestro sistema persigue priorizar la convivencia en un entorno familiar en línea con el interés superior del menor y la normativa vigente», destacó Navarro.

Estabilidad a los menores acogidos

La delegada mostró su compromiso con estas medidas que ofrecen «una mayor estabilidad a los menores», permitiendo que el 69% (362 menores) se encuentran en acogimientos permanentes, mientras que 59 menores están en acogimientos temporales con una duración máxima de dos años. A ello se suman 15 menores en familias de urgencia, destinadas a dar una respuesta inmediata durante un periodo máximo de seis meses, y 88 menores están en situación de guarda con fines de adopción, una medida previa a la adopción definitiva. «Hablamos de proyectos de vida estables, no de soluciones provisionales», remarcó.

Además, expresó el profundo agradecimiento del Gobierno andaluz hacia las cerca de 300 familias acogedoras en la provincia.