Málaga alcanza un nuevo máximo histórico de empresas y roza las 60.000

Málaga ha alcanzado una nueva cifra récord de empresas adscritas a la Seguridad Social y confirma su gran momento de actividad económica. La provincia registra, a cierre de noviembre, un total de 59.889 compañías dadas de alta en el sistema y ha sido capaz de superar en esta recta final del recién acabado ejercicio su anterior máximo (las 59.728 del pasado mes de mayo), según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este avance resulta más significativo por cuanto demuestra una pujanza continuada de actividad, ya que habitualmente son los meses de antesala del verano y la propia temporada alta los de mayor actividad económica del curso, produciéndose en el otoño una cíclica reducción del parque empresarial.

Tras el estallido de la pandemia, en marzo de 2020, la cota de empresas cayó al entorno de las 53.000. Casi seis años después de aquella debacle, la provincia ha tenido capacidad para reponer todo el tejido productivo que se perdió y, además, dejar muy atrás los niveles previos al Covid. A lo largo del ejercicio de 2019, por ejemplo, justo antes de la crisis sanitaria, Málaga tenía 56.000 compañías.

Muchas de las empresas que desaparecieron durante la pandemia en realidad no estaban extintas, sino que paralizaron de forma temporal su cotización como empleadoras a la espera de que volviera a reanudarse la actividad. A partir de 2022, la economía normalizó su ritmo y la cifra repuntó de forma significativa.

Ranking provincial de empresas

Málaga es actualmente la quinta provincia con más empresas de España tras Madrid (199.206), Barcelona (172.524), Valencia (78.609) y Alicante (62.391). La sexta sigue siendo Sevilla (57.950), a la que Málaga siempre ha superado, con la excepción de los primeros meses fatídicos de la pandemia, donde la desaparición de muchas empresas cotizantes de la Seguridad Social se centró en el ámbito de los servicios (que engloba al turismo, y al comercio, segmentos de gran peso para la economía malagueña).

La cuestión del tamaño empresarial

En el debe de la provincia, cabe comentar que Málaga sigue adoleciendo de falta de dimensión en su tejido productivo general. Más de 50.800 empresas malagueñas (casi el 85% del total) son micropymes de menos de diez trabajadores. En concreto, 31.106 sólo cuentan con uno o dos trabajadores, otras 13.224 tienen entre tres y cinco y otras 6.496 se mueven entre los seis y nueve empleados.

De hecho, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destacaba estos días, a través de su comité ejecutivo, el gran ritmo de creación de empresas y alta de autónomos en 2025, pero admitiendo que existe una importante atomización empresarial.

"El reto de la dimensión es un objetivo permanente que no alcanzamos a escalar", afirma el presidente de CEM, Javier González de Lara. Apenas un 0,3% de compañías malagueñas superan los 250 trabajadores.

El sector servicios, baluarte

El sector servicios sigue confirmándose como el gran baluarte de la economía de Málaga, al concentrar a casi el 80% de las empresas de la provincia (47.135 de las 59.889 que hay a cierre de noviembre). Este segmento, que aúna a actividades tan significativas como el turismo o el comercio, es además el que más viene aportando, de largo, al crecimiento de empresas en la provincia. Málaga ha ganado en los últimos doce meses, en total, casi 1.200 nuevas empresas sumando el total de sectores. Pues bien, los servicios han sumado por sí solos casi 800, lo que equivale a dos de cada tres nuevas compañías que ha generado la provincia en este tiempo.

Dentro del mismo, los segmentos con más firmas son el comercio (11.764), la hostelería (9.275), las actividades profesionales, científicas y técnicas, (4.190), las actividades administrativas y servicios auxiliares (3.691), el transporte y almacenamiento (3.591), las inmobiliarias (2.400), las actividades sanitarias (2.300), las actividades de artísticas, recreativas y entretenimiento (1.400) y la información y comunicaciones (1.136).

Trabajadores de la construcción en Málaga. / Álex Zea

El sector de la construcción, que cuenta con casi 7.100 compañías dadas de alta en la Seguridad Social, ha ganado más de 280, y acompaña a los servicios en su dinámica de crecimiento. Por su parte, el sector agrario suma algo más de 100 y se coloca con 3.052. Tan sólo la industria se ha sustraído a esta dinámica alcista y registra un leve retroceso (-12) que deja el total en 2.609 empresas.

Sociedades mercantiles: otras muestra del liderazgo de Málaga

"Málaga continúa siendo el motor económico de Andalucía", comenta la CEM, que destaca otro dato significativo sobre parque empresarial, en este caso, con la estadística de creación de sociedades mercantiles que mes a mes publican el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el IECA: la provincia aporta el 40% de las nuevas firmas que se generan en la región. A la altura de noviembre, Málaga presenta además en este 2025 su mejor ritmo anual de siempre con un total de 6.636 sociedades mercantiles constituidas, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

El año 2024 registró en su conjunto, a cierre de año, un total de 7.105 nuevas firmas constituidas en Málaga, lo que ya supuso entonces la cifra más alta desde 2004 (cuando comenzaba la época de bonanza económica de inicios de este siglo). Las cifras, en este 2025, a falta del dato de diciembre, siguen al alza y apuntarían a un nuevo récord histórico, evidenciando el buen momento de la economía provincial.

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2025 ha continuado mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo de la provincia continúa claramente aumentando: así, frente a las 4.861 constituciones acumuladas en el año sólo ha habido 1.155 disoluciones. Es decir, por cada cuatro empresas que se crean en Málaga, tan solo se destruye una.