Málaga ya tiene preparada su Cabalgata de Reyes y espera esquivar la lluvia: "Confiamos en salir"

Sin perder de vista la incontestable realidad de que el 2026 ha despegado con lluvia y frío, Málaga ya lo tiene todo preparado para su Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero. Y, de hecho, los organizadores de uno de los acontecimientos más esperados del año esperan esquivar la amenaza de las precipitaciones, y que al menos el lunes por la tarde el mal tiempo conceda una tregua: "Confiamos en salir el lunes sin ningún problema, confiamos en ello según las previsiones que tenemos, el lunes hay bastantes probabilidades menos de lluvia", insistió la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada de un emisario real, al presentar este viernes las novedades de la Cabalgata.

Aunque permaneció instalada en el optimismo durante su comparecencia, Teresa Porras también admitió que el Ayuntamiento de Málaga está trabajando en posibles 'planes B' por si lloviese y la tradicional visita de los Reyes Mago de Oriente no pudiese recorrer las principales calles del Centro de la capital malagueños. En caso de que se diera esta hipótesis, la celebración de recepciones por parte de Sus Majestades en el Ayuntamiento de la ciudad o en la Catedral, son los escenarios que se barajan.

No obstante, una vez que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es de que se registren lluvias intensas durante este fin de semana, la entrada de la borrasca Francis en la provincia sí afectará a la organización de las cabalgatas de los distritos de la capital malagueña, y algunas de las previstas para el domingo pasarían a celebrarse el sábado, según adelantó Teresa Porras.

Detalle del emisario real con su mensaje entre las manos. / L. O.

Un millar de figurantes y 13 carrozas

La Cabalgata de Reyes 2026 de Málaga contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia. Además, participarán un millar de figurantes y se repartirán unos 20.000 kilos de caramelos y gominolas a lo largo del recorrido. Al finalizar este itinerario, Sus Majestades realizarán la ofrenda al niño en un belén viviente en la Catedral. Y, al principio, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, alumna de Escuelas Ave María, leerá en el balcón del Ayuntamiento la carta de los Reyes Magos en representación de todos los niños y niñas de la ciudad.

Durante el desfile, los asistentes podrán admirar las tres carrozas reales y diez de acompañamiento, que además serán animadas por pasacalles y grupos musicales. Entre ellas se encuentran ‘Ice Age’ con el pasacalles ‘Avatar’; ‘Cuentos de Navidad’, con los pasacalles ‘Baila Conmigo-Teatinos’ y ‘Personajes Infantiles’; ‘Lady Bug’, con ‘Les Wagonotes’; ‘Aviones’; ‘Fundación Unicaja’, con ‘Euphoria Dance Academy’; ‘Málaga C.F.’, con ‘Cars’; ‘Estrella Dorada’; ‘Oriente’; ‘Belén’, acompañado por la Banda Juvenil ‘Juan Jurado Guerrero’; ‘Pajes’, con el Ballet Real ‘Jardín de la Alcazaba’; y las carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por bandas y guardias especiales.

Recorrido

A las 17.00 horas, Sus Majestades de Oriente saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por la Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Consistorio, el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto con el resto de la Corporación, los recibirán mientras suenan los instrumentos de la Banda Municipal de Málaga.

Luego, a las 18.00 horas, comenzaría el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga. Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.