Las obras del metro de Málaga obligan a Nueva Esperanza a cambiar su itinerario de ida y de regreso el Martes Santo

Las obras de la ampliación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil no solo han afectado a vecinos y comerciantes del entorno de Eugenio Gross. La Semana Santa también se va a ver salpicada. La hermandad Nueva Esperanza incluye en su itinerario de todos los años esta importante arteria y otras colindantes, que ahora se encuentra sumergida en un caos de excavadoras y suelo levantado. Y así estarán durante los próximos 30 meses, como mínimo. Este año, el recorrido del Martes Santo sufrirá algunos cambios significativos para llegar al recorrido oficial, con el objetivo de evitar las vías afectadas, lo que en una cofradía con un itinerario tan largo, tiene su importancia a la hora de buscar las mejores alternativas.

«Lo que vamos a hacer tanto a la bajada como a la subida es buscar salir a la calle Martínez Maldonado, a la altura del Bingo Cairy» confirma Pilar Durán, hermana mayor de Nueva Esperanza. La hermandad busca una solución "estable, segura y que no alargue el horario", tal y como explica, ya que esta cofradía es una de las que tienen su sede más alejada del recorrido oficial y su estación de penitencia puede durar más de doce horas.

Itinerario de 2025 de la cofradía Nueva Esperanza / Nueva Esperanza

Nuevo recorrido

La hermandad realizará una salida alternativa hacia la calle Martínez Maldonado, accediendo a la altura del Cairy. Desde ese punto, el recorrido continuará sin modificaciones hasta la ermita de Zamarrilla, muy vinculada a la corporación, manteniendo exactamente el mismo trazado que se siguió el año pasado, aunque este se vio interrumpido abruptamente por la lluvia. De este modo, la procesión evitará el tránsito por las zonas más afectadas por las obras del metro, garantizando mayor seguridad y estabilidad en el itinerario.

En cuanto al recorrido de regreso, también se evitará este tramo problemático de Eugenio Gross. Para ello, la cofradía callejeará por el barrio de la Trinidad, bajando parcialmente por la calle Pelayo después de recorrer la calle Trinidad y la plaza de Bailén, hasta volver a enlazar con el itinerario utilizado en las últimas ediciones.

La junta de gobierno de Nueva Esperanza aún está estudiando y terminando de definir, una a una, las calles que incluirá en su itinerario, aunque el objetivo principal de esta modificación es no reincorporarse a Eugenio Gross, ya que las circunstancias serían las mismas que a la ida y podrían generar incidencias.

Málaga, Semana Santa 2025. Martes Santo, Cofradia Nueva Esperanza. (Fotografía: Gregorio Marrero). Semana Santa 2025 / GREGORIO MARRERO / LMA

«Metro está muy receptivo, entienden que la inquietud de la hermandad es normal», apunta Pilar Durán, quien afirma que han tenido varias reuniones ya con los responsables del organismo. La hermandad ha rechazado el ofrecimiento de un "asfaltado de emergencia", ya que que ve innecesario ese gasto de dinero, pudiendo hacer cambios en el recorrido con antelación.

«Nosotros podemos intentar que no nos perjudiquen las obras. Pero si perjudican a los negocios que viven del día a día, la hermandad también tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hay que ser coherentes y lógicos», mantiene la hermana mayor de Nueva Esperanza. «Entendemos que la idiosincrasia de una ciudad ni sus obras pueden girar en torno a una hermandad», asegura.

Sí que será necesario coordinar con Parques y Jardines para la poda de ramas en calles donde antes no pasaba la procesión, especialmente pensando en el trono de la Virgen, para evitar los problemas que ya se dieron en años anteriores.

En la propia cofradía el ambiente se mantiene entre la inquietud y la incertidumbre, aunque "está controlado ya que las alternativas que hay son factibles", en palabras de Durán, que asegura que tras el conocimiento del recorrido oficial por el cabildo, la hermandad podrá "respirar tranquila".