El PP exige obras y nuevos cuarteles para la Guardia Civil en Málaga: "Están abandonados"

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha reclamado medidas urgentes para los acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia "ante las constantes mentiras relatadas por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha insinuado una inversión millonaria para el desarrollo y construcción de nuevos cuarteles, pero en cinco años, únicamente ha aportado poco más de dos millones y medio de euros para el mantenimiento y reparación de los acuartelamientos de la provincia". En estos términos lo reiteró el diputado del PP al exigir obras inmediatas y nuevos cuarteles para la Benemérita en tierras malagueñas.

Cortés lamentó que "así lo ha confirmado el Gobierno de Sánchez" a la pregunta parlamentaria formulada por los diputados malagueños de la formación de centro-derecha en el Congreso. “Es una auténtica vergüenza ver cómo el ministro se jacta de una inversión millonaria hasta 2029 cuando ya hemos visto que en un lustro no se han acordado de la seguridad de los malagueños”, recalcó Cortés.

Además, el diputado malagueño puso el foco sobre "el actual estado de abandono que padecen numerosos acuartelamientos de la provincia de Málaga, como el de Antequera: “A Marlaska no le basta con tener plantillas insuficientes, sino que, también, tiene a la Guardia Civil de Antequera en cuarteles arruinados con condiciones lamentables”.

Situación en Antequera

Incluso, Cortés recordó que "el nuevo cuartel de Antequera, que fue proyectado como una gran ciudad de la justicia, sigue paralizado por el sectarismo de Marlaska”.

“La Guardia Civil está ocupando en Antequera pabellones que ni siquiera pueden ser ocupados por el estado de abandono que sufren. Esta es la realidad del Gobierno de Sánchez en Málaga”, enfatizó.

Cortés también apuntó al "bloqueo" que, en su opinión, sufre el cuartel de la Benemérita en Alhaurín de la Torre, "donde, al igual que en Antequera, se ha disparado la criminalidad durante 2025". “El Ayuntamiento ha tenido que prorrogar la cesión del suelo para el nuevo cuartel otros 18 meses ante la apatía y el desinterés que ha mostrado el Ministerio de Defensa por desarrollar esta nueva instalación en el municipio a pesar del aumento de los delitos”, dijo el diputado.

De igual modo, Cortés censuró "lo ocurrido con el cuartel de la Guardia Civil en Cártama, que ha reactivado este año su construcción después de llevar años de retraso e incluso meses estando paralizada ante la atónita mirada de los vecinos”.